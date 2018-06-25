Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на матч Уругвай — Россия в 3-м туре группового раунда чемпионата мира в России 2018 года. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что россияне не забьют.

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Пришло время дать прогнозы на матчи заключительного тура группового раунда. Разумеется, мы поговорим о лидерах группы A: России и Уругвае, которые сыграют 25 июня в Самаре.

Те и другие уже обеспечили себе место в плей-офф, но непонятно, кто с какого места. Конечно, шансы у сборной России занять первое место выше, если матч завершится вничью, потому что у нее лучше разница забитых и пропущенных мячей, чем у южноамериканцев. Но не так все однозначно.

Если Россия первые два матча против Саудовской Аравии и Египта провела на надрыве, на максимуме возможностей, при огромном количестве беговой работы, то Уругвай, скорее, играл в эконом-режиме. Минимальные победы над Египтом и Саудовской Аравией не должны вводить в заблуждение. Уругвай может добавить.

Конечно, кричащие заголовки от главного тренера Оскара Табареса о том, что они должны обыграть Россию или умереть — это все для красного словца. Для того, чтобы своих ребят мотивировать. Мне кажется, что Уругваю не принципиально, какое место занять в группе. Даже если матч завершится вничью, Уругвай это устроит. У них главная задача была выход из группы. Они с этой задачей справились. Будут еще как-то добирать: Суарес забил, а Кавани еще не отмечался.

Россия восемь мячей забила за два матча. Это очень много. Кто бы мог предположить, что такой результативностью мы побалуем своих болельщиков. Забить Уругваю, как вы понимаете, ситуация не из легких. Я б сказал, что по 2018 году нереальная. Уругвай ни разу не пропустил в матчах, которые провел в 2018 году. Были подходы у Египта, были варианты у Саудовской Аравии, но на матч против хозяина чемпионата мира Уругвай выйдет максимально сконцентрированным и собранным. Этой команде очень непросто забить.

Давайте сборная России сделает передышку, на пит-стоп заедет и свои следующие голы отложит на стадию 1/8 финала. Мне кажется, что матч получится не результативным. Если у сборной России будут изменения в составе, хотя я не думаю, что их будет много, забить сборной России не удастся. Как бы хорош не был Дзюба в игре против Египта, но я думаю, что появится на поле Федор Смолов. А мы видим, что Федор сейчас не в самом оптимальном состоянии. Плюс, наверное, дадут отдохнуть Игнашевичу и Жиркову. Посмотрим, Уругвай тоже может какие-то изменения сделает.

Мой прогноз — сборная России не забьет в этом матче. Уж больно много Россия забила в первых двух, а Уругваю забить сложно. Коэффициент — сладкий. Он начинает падать, было 2,77. В последний раз, когда смотрел, было 2,60, но в любом случае будет выше двойки, что России Уругваю не забьет.

Это мои мысли. Вы думайте сами, решайте сами. Мне почему-то кажется, что поединок завершится вничью, 0:0. Вы уже сами кумекайте своей головой и делайте ставки вдумчиво. Не обязательно ориентироваться только на мои прогнозы. Болеем за сборную России, но пусть будет 0: и наша ставка сыграет.