Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал видео с прогнозом на матч Уругвай — Россия в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Эксперт ожидает ничейный исход в первом тайме.

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Станислав Саламыч весь в белом, как и я. Теперь появляются усы надежды, бородка надежды. Мы очень надеемся, что наша команда шагнет даже дальше 1/8 финала, предпосылки имеются.

Матч с Уругваем с турнирной точки зрения ничего не решает. Какая разница, с первого или второго места выходить, потому что мы не знаем, с какого места пройдут дальше Испания и Португалия, а может Иран заползет. Поэтому здесь можно сыграть в свое удовольствие. Может быть предоставить отдых Жиркову и Игнашевичу. Все-таки джентльмены в годах. Им нужно время на восстановление.

На мой взгляд, сборная России является фаворитом в этом матче. У Уругвая потеряны связи, Кавани и Луис Суарес как-то пока не нашли себя. Надо сказать, что между ними взаимодействие вообще не просматривается. Некий игровой кризис у сборной Уругвая, потому мы вступаем в эту игру полными оптимизма.

Думаю, что достаточно осторожная игра в начале может смениться бурным всплеском после перерыва. Получится то, что получилось в игре против Египта. Первый тайм — спокойный, второй тайм — эмоциональный. И в этой встрече я предполагаю, что будет ничья в первом тайме. Уж потом мы разойдемся. Мне кажется, у нас есть все шансы выиграть эту группу. Будем осторожны и сыграем вничью в первом тайме.