Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матчи Уругвай – Россия, Саудовская Аравия — Египет в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Эксперт предложил по три ставки на каждый поединок.

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Уругвай – Россия

Прогноз на матч Уругвай – Россия: ничья, обе забьют и тотал меньше 2,5.

Мне думается, что здесь наши будут защищаться в основном, а Уругвай будет атаковать, но из-за этого у них сзади будет разряжено, поэтому Смолов найдет свой шанс. Пока у него не клеится игра, но он будет стараться. У Уругвая есть кому забивать, поэтому мне кажется, что команды сыграют результативно, но вничью.

Саудовская — Аравия Египет

Прогноз на матч Саудовская — Аравия Египет: Египет победит всухую, Саудовская Аравия не забьет и тотал меньше 2,5.

В сборной Египта игроки значительно более квалифицированные, чем в Саудовской Аравии. Даже то, что в Саудовской Аравии три или четыре игрока играет в Испании не играет роли, так как в этих клубах они сидели в основном в запасе, только один много играл. Разница мастерства игроков Египта, где несколько человек играет в Англии, заметна. Конечно, Египет сильнее.