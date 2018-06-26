Экс-нападающий «Тоттенхэма», «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Нигерия – Аргентина третьего тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоится во вторник, 26 июня, на стадионе «Санкт-Петербург» в одноименном городе. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что аргентинцы победят.

«Обыграли нигерийцы исландцев, чего никто почти не ждал. Муса здорово сыграл, забил два классных мяча. Красавец. И своей победой Нигерия не только улучшила свое положение в группе, теперь она на втором месте, но и дала шанс Аргентине выйти в плей-офф. Аргентине нужно только выигрывать, другие результаты оставят ее за бортом чемпионата мира.

Месси лично мне очень жалко. Он не заслужил того, чтобы так рано вылетать с чемпионата мира. Конечно, он ехал выигрывать чемпионат мира, как минимум проходить очень далеко. А здесь такая ситуация. Ужасно играла Аргентина против Хорватии, тут двух мнений быть не может. Да и против Исландии Аргентина была плоха. Но класс игроков порой творит чудеса. И у аргентинских болельщиков надежда остается.

Я все-таки поставлю на победу Аргентины, даже в два мяча она способна выиграть. Все-таки Нигерия такая команда, которая не очень здорово обороняется. Для Аргентины такой соперник удобен. Месси парочку забьет, я думаю. Ситуация очень непростая. Но победа Нигерии должна окрылить аргентинцев. Они получили шанс, которым не имеют права не воспользоваться. Аргентинцы все понимают и наконец-то соберутся».