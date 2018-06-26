Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч Исландия – Хорватия третьего тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоится во вторник, 26 июня, на стадионе «Ростов-Арена» в Ростове-на-Дону. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что будет подано не менее 10 угловых.

«Здесь может быть все что угодно. Хорватский тренер Златко Далич признался, что выпустит не совсем основной состав на эту игру. Хорваты уже решили свою задачу по выходу из группы. Судя по всему, с первого места они выходят. Кто бы там ни вышел – Чорлука, Ковачич, Пьяца, другие футболисты, подбор игроков у хорватов очень приличный.

Исландия – команда прямолинейная, немножечко дубоватая. Команды играли в квалификации. Хорватия дома выиграла – 2:0. А исландцы у себя дома победили 1:0. Вообще четыре раза эти команды встречались. Везде либо низы, либо вариант «обе забьют – нет».

Здесь все может быть. Хорватам не очень надо, исландцам нужнее. Но насколько Исландия готова обыгрывать Хорватию на чемпионате мира? Мы видели во втором тайме матча с Нигерией, что исландцы откровенно встали, остались без сил. Им было тяжело привыкнуть к погодным условия в Волгограде. Это, разумеется, сказалось.

Я посмотрел последние два матча Исландии. С точки зрения прогноза исхода или тоталов, сложно на что-то ставить. А вот, например, угловые можно сыграть. В обоих матчах Исландии угловые доезжали. С Нигерией было 11 угловых, с Аргентиной – 12. Когда играет Исландия, то у нее много длинных передач, ауты в штрафную бросаются, защитники их выносят, причем зачастую на угловой, какие-то рикошеты есть. Почему бы не попробовать именно угловые. «Тотал больше 9,5 углового» за 1,87 – вполне играбельная ставка».