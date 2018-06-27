Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал прогноз на матч Мексика – Швеция 3-го тура группового этапа ЧМ-2018. Эксперт полагает, что в этой встрече забьют обе команды.

«Прелюбопытнейшая история складывается в группе F – немцы благодаря какой-то сумасшедшей, феерической победе над шведами сохраняют шансы на выход из группы. Вот если бы не этот феноменальный удар Тони Крооса, то в последнем туре на матч Мексика – Швеция я бы однозначно прогнозировал ничью, потому что она устраивала бы и тех, и других. Тогда бы немцы оказывались за бортом плей-офф.

Но немцы выиграли, и теперь сложилась ситуация, при которой сразу три команды могут набрать шесть очков. В этом случае придется считать дополнительные показатели. Немцы, скорее всего, сборную Южной Кореи обыграют, я допускаю, что обыграть могут ее крупно. А вот что будет в матче Мексика – Швеция – это большой вопрос.

Шведам надо выигрывать. Сейчас у шведов разница забитых и пропущенных мячей – 0, а первый показатель в случае равенства очков – это разница мячей. У мексиканцев – плюс 2. Стало быть, шведам надо лезть вперед, надо выигрывать, желательно с разницей в два мяча.

Сами понимаете, мексиканцы любят играть на пространстве, любят выбегать вперед, что было видно по игре с Германией, это было видно также по игре с Южной Кореей. Они здорово используют свои сильные стороны. Стало быть, в ситуации, где надо и тем и другим, нужно играть на голы. Я думаю, что вариант обе забьют в этом матче очень неплохой.

Можно было бы покумекать и поставить «обе забьют» и «тотал больше 2,5», но в чью сторону непонятно – здесь бы я не рискнул кому-то отдать предпочтение. Обе забьют за неплохой коэффициент на сайте Winline, почему бы нет?

Смотрим футбол, вы решайте сами, думайте сами. Чемпионат мира продолжается, совсем скоро матчи плей-офф. Чао!»