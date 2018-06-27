Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч Южная Корея – Германия 3-го тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоится в среду, 27 июня, на стадионе «Казань-Арена». Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что немцы победят с сухим счетом.

«Немцы заскочили в самый последний вагон метро, и сразу за ними захлопнулись двери. Немцы показали, что у них есть характер, у них есть лидеры. Кроос – человек, который привез первый гол, не расклеился, бился до конца и забил такой важнейший мяч. Хотя, на мой взгляд, это вратарский гол.

Пора уже немцам раскрепоститься и начать играть в свой футбол. Как-то они уверенность потеряли, но сейчас она должна вернуться. Все должно пойти по накатанной, а об этой победе будут вспоминать уже после чемпионата мира. У всех команд-фаворитов проблемы. И важно, что немцы сейчас сумели себя вытащить.

У Южной Кореи быстрая команда, но оборона слабая. Заберут мяч немцы, как это было со шведами. Важно забить пораньше, дальше уже будет совсем просто, на мой взгляд. Я поставлю на сухую победу. Мне кажется, что Южная Корея явно слабее всех в этой группе, немцы не дадут им ни шанса».