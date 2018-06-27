Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч Сербия – Бразилия в 3-м туре группового этапа ЧМ-2018. Он полагает, что игра получится результативной.

«На стадионе московского «Спартака» нас ждет потрясающий матч – Сербия против Бразилии. Мне кажется, что это уже практически 1/16 финала, практически плей-офф, потому что здесь одна из команд точно пройдет в 1/8 финала, а вот вместе они пройдут вряд ли. Чтобы они прошли вместе надо, чтобы Швейцария проиграла Коста-Рике, а Бразилия не выиграла у Сербии. Словом, очень сложные два сценария, поэтому, совершенно очевидно, что Сербия и Бразилия будут разыгрывать между собой одну путевку.

Я жду здесь результативного матча. Бразильцы пока забивают мало, но создают много голевых моментов. Мне кажется, что Бразилия, как опытная команда, будет набирать форму по ходу турнира. Ее должно прорвать после 1:1 со Швейцарией, после того, как они Коста-Рике смогли забивать два гола только в компенсированное время. Но атака сборной Бразилии неимоверно сильна.

Коутиньо уже пробежал больше полумарафона за два матча, двигается, в отличие от Лионеля Месси, забивает красивые голы. Постепенно набирает форму Неймар, который в начале турнира еще страдал от травмы, и находился не в лучшей форме. Его состояние улучшается с каждым матчем, Жезус должен забивать больше, да и вообще, атака у сборной Бразилии шикарная. Мне кажется, что букмекеры в этом матче очень недооценивают вероятность голов, поэтому я поставлю на тотал больше 2,5 с подозрительно высоким коэффициентом.

Жду тут голов не только потому что сильна атака сборной Бразилии, но и потому что кто-то тут будет играть ва-банк. Этот кто-то, это сборная Сербии, скорее всего. Какой бы не был счет на табло, если он будет ничейным, то сербам необходимо будет атаковать, рисковать, потому что ничья им не дает практически ничего. Им нужно только побеждать. Раз они будут лезть вперед на бразильскую оборону, то забьют они или нет – это один вопрос, но главное, что они будут получать контратаки, что увеличивает вероятность голов.

Поэтому я думаю, что ставка на тотал больше 2,5 будет смотреться здесь очень перспективно. Можно ее усложнить и поставить на Х2 – что Бразилия не проиграет и при этом тотал будет больше 2,5. Если это даст увеличение коэффициента больше чем на 0,1, то игра стоит свеч. Если нет, то можно просто ставить тотал больше 2,5 и активнее болеть за голы Сербии, а не только Бразилии».