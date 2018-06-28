Экс-футболист, телеведущий Первого канала и «Матч ТВ», эксперт БК «Лига Ставок» Евгений Савин записал видео с прогнозом на матч 3-го тура группового раунда ЧМ-2018 Англия – Бельгия.

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«Англия – Бельгия. Сумасшедший матч, прежде всего потому, что это мои любимые сборные, не считая сборной России, у которых просто целое созвездие колоссально интересных футболистов.

Я очень симпатизирую Бельгии. Считаю, что это главный теневой фаворит чемпионата мира наряду с Хорватией, которая впервые в своей истории выиграла три матча подряд на чемпионатах мира.

Мне кажется, что Бельгия – фаворит, Бельгия – разнообразна. Обе команды забьют, потому что есть отличный Гарри Кейн, есть Лукаку. Обе команды забьют, но выиграет Бельгия. Может быть даже и забито будет больше 3-4 мячей, но выиграет Бельгия».