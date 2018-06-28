Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч Сенегал – Колумбия третьего тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча состоится в четверг, 28 июня, на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что южноамериканцы победят.

«Много лестных слов в свой адрес получила команда Алиу Сиссе. Дважды она вела в матче с японцами, но дважды пропускала. Тем не менее есть в активе африканцев победа над поляками. И мне бы хотелось, чтобы из этой группы Сенегал вышел. Но сделать это будет очень сложно. Здесь все может решаться за счет разницы забитых и пропущенных мячей. Сейчас Япония выше Сенегала по дополнительным показателям. У них одинаковое количество очков, разница. Но если Сенегал уступит Колумбии крупно, то проблемы будут. Нужно сенегальцам рассчитывать, чтобы Польша обыграла Японию покрупнее.

Колумбийцы набрали хороший ход. Они влюбили в себя Казань классной игрой с Польшей. Действительно, Кинтеро, Хамес, Фалькао, Куадрадо показали великолепный футбол. Если они продолжат в том же духе, то пройдут далеко. Четыре года назад Колумбия была одной из самых ярких сборных. Действительно, очень приличная команда, многогранная, разнообразно атакует широким фронтом. Любо-дорого было смотреть.

Думаю, Сенегал не сдюжит против такого соперника и уступит. Я бы взял в этом матче чистую победу Колумбии за 1,87. Мне кажется, колумбийцы хотят выйти из этой группы именно с первого места».