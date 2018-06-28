Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч между сборными Японии и Польши в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира. Встреча состоится 28 июня, начало – в 17.00 мск. Эксперт предлагает поставить на ничью, а также думает, что обе команды забьют.

«Японцы очень хорошо показали себя в первой игре с колумбийцами. Потом была боевая ничья в с Сенегалом. Поляки же, наоборот, провалились в обоих матчах.

Японцы – самураи, которые будут биться на каждом участке поля. Они всегда выходят с мощным настроем, борются до последнего, никто ногу не убирает.

Поляки же долгое время играют в одном составе. У них есть топовый игрок Левандовски. Думаю, Польша захочет хотя бы частично реабилитироваться в этой встрече за откровенно неудачное выступление в первых двух турах. Но все-таки мне представляется, что команды не смогут выявить победителя, поэтому здесь поставлю на ничью».