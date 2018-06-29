Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч Уругвай — Португалия в 1/8 финала ЧМ-2018. Он предложил три ставки на эту игру.

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Здравствуйте, друзья! Я журналист Александр Вишневский, с удовольствием поделюсь прогнозом на матч Португалии и Уругвая.

С моей точки зрения, букмекеры абсолютно зря считают сборную Португалии фаворитом этой игры. Мне кажется, что у Уругвая шансов побольше. Команда показывает на этом турнире более целостную игру, не пропустила ни одного гола, в то время как игра сборной Португалии оставляет желать лучшего – пропустили три гола от Испании, чуть не вылетели на 96-й минуте в матче с Ираном. Какие-то 10 сантиметров отделили сборную Португалии от вылета из турнира на групповой стадии.

Мне кажется, что Уругвай посильнее, он должен сыграть получше. У Уругвая было чуть больше времени на подготовку, но самое главное, что у Уругвая есть классная оборона – два сыгранных защитника из мадридского «Атлетико», классная атака, мощные полузащитники. Пусть Кавани пока не вписывается в командную игру и выглядит потерянным, но у какой команды на турнире нет проблем? Разве что у Хорватии.

В целом, мне кажется, у Португалии игровых проблем точно больше, чем у сборной Уругвая, поэтому у уругвайцев есть потенциал для роста. Если Кавани наконец-то возьмется за свою привычную игру, какую он показывал в отборочном цикле, какую он показывал в игре за «ПСЖ», то все будет хорошо. Но даже если у него не идут дела, то Луиса Суареса пока вполне хватает. Нападающий «Барселоны» забил уже два гола на групповом этапе, и мне кажется, что он имеет возможность продолжать забивать в матче против сборной Португалии, оборона которой совершенно не феерическая.

Думаю, что Уругвай пройдет Португалию, но больше мне тут нравится ставка на фору (0). Мне кажется, что можно смело брать эту ставку. Можно взять проход Уругвая, так как у него есть классный вратарь Муслера, который хорошо отражает послематчевые пенальти, поэтому проход сборной Уругвая – отличная идея. Третья ставка, которую я порекомендую на этот матч, – индивидуальный тотал Португалии меньше (1). Я думаю, что Португалия не забьет, а если они забьют только один гол, то будет расход. Не думаю, что Португалия более одного раза сможет пробить классную, слаженную оборону сборной Уругвая, которая пока не пропустила ни одного гола на этом турнире. Может быть, португальцы один гол и организуют, но вероятность того, что они не забьют, чем забьют больше одного гола, выше.