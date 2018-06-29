Экс-футболист, телеведущий Первого канала и «Матч ТВ», эксперт БК «Лига Ставок» Евгений Савин записал видео с прогнозом на матч 1/8 финала ЧМ-2018 Франция — Аргентина. Он предложил две ставки на эту игру.

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Франция — самая дорогая команда по оценкам трансферной стоимости игроков. Аргентина провалила первые две игры. Если с Исландией она сыграла более-менее, то с хорватами точно провалили матч. Когда они вышли на игру против нигерийцев, провели шикарно первый тайм, а во втором все пошло плохо, я понял, что сейчас сборная Аргентины не выглядит какой-то единой, мощной, а самое главное стабильной командой. Все зависит только от них – как они начнут играть, какое у них будет настроение, в какой форме будет Месси? Но у Аргентины есть потенциал, первый тайм против Нигерии показал, что они могут быть в порядке.

У Франции примерно то же самое, но с чуть большим плюсом в плане стабильности. Франция хороша, у Франции много молодых интересных звезд, но как пойдет в этот день у них игра – никто не может сказать. Они, например, сыграли единственную нулевую ничью на этом чемпионате мира в матче против Дании. У них тоже не всегда все получается.

Интересный поединок, я думаю, что будут голы со стороны обеих команд. Сложно предугадывать, потому что Лео Месси бежит, возможно, за последней возможностью выиграть чемпионат мира, встать на один уровень с Диего Марадоной.

Я думаю, что будет ничья в основное время, а в дополнительное я даже не могу представить. Кто будет интереснее, креативнее в атаке, тот и победит. Мое мнение, что Франция все же стабильнее, она должна пройти дальше.