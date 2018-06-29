Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев записал видео с прогнозом на матчи Испания — Россия, Уругвай — Португалия в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года. Эксперт предложил по три ставки на каждый поединок.

ВИДЕО

Испания — Россия

Прогноз на матч Россия — Испания. Победит Испания, обе забьют и тотал матч будет больше 2,5 мяча. Недавно играли эти команды между собой и забили много мячей. Самое главное, что в этом чемпионате Россию отличало забивание мячей.

В защите уже играли на ноль, но наши защитники не лучшие. А у Испании владение и держание мяча как раз то, которое позволит забивать голы. Думаю, что испанцы победят, потому что они как команда выше классом и это же касается отдельных футболистов.

Уругвай — Португалия

Прогноз на матч Уругвай — Португалия. Думаю, что Уругвай победит, обе забьют и тотал матча будет больше 2,5 мяча. Уругвай по ходу набирает, у него есть в защите кому справиться с Роналду, потому что ребята, которые играют в «Атлетико» уже не раз справлялись с Криштиану. У Португалии есть Роналду, но остальные до него все же не дотягивают. Мне кажется, что Уругвай, в котором больше звезд первой величины, победит.