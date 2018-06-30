Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал прогноз на матч Франция — Аргентина в 1/8 финала ЧМ-2018. Эксперт полагает, что по итогам первого тайма будет ничья.

Одна из самых интересных пар 1/8 финала, разумеется, встреча в Казани – Франция – Аргентина.

Кто-то уже на этой стадии сойдет с дистанции, но аргентинцы сами виноваты – должны были в группе выглядеть более убедительно. Но хорваты есть хорваты: три победы в трех матчах — это хороший результат для балканской сборной. Аргентина на соплях, как-то там ковыряясь, в плей-офф все-таки пробилась.

Французы тоже пока не показывают ничего сверхъестественного. Кто бы мне сказал, что Франция – Дания будет первым нулевым матчем на чемпионате, я бы ни за что не поверил. Но 80 тысяч зрителей в «Лужниках» были разочарованы тем, как французы играли полуторным составом. Огонька им не хватало. Но мы знаем потенциал сборной Франции, знаем, что эта команда может включиться, так как подбор игроков у нее просто сумасшедший, и чуть более внятная и выстроенная игра, в отличие от сборной Аргентины, у которой подбор игроков хороший, но тренера нет, решает все один футболист.

На плечах невысокого Лионеля Месси выехать будет очень тяжело. Это удалось сделать четыре года назад в Бразилии, когда Месси вытащил команду из группы, а Ди Мария подхватил это знамя, и добрались до финала. Сейчас с горем пополам вышли в плей-офф, но по такой игре, которую аргентинцы показывают, я думаю, что это будет для них, скорее всего, последняя остановка. Хотя в этой паре может произойти все что угодно – роль личности в истории никто не отменял. Может быть, Месси возьмет и все решит в этой паре, и Аргентина пройдет в четвертьфинал.

Я думаю, что в этой игре ждать большого количества голов не стоит. Рассмотреть вариант тотал меньше 2,5 я бы вам рекомендовал, но он идет с очень скромным коэффициентом 1,5. Я бы попробовал рассмотреть первый тайм. Здесь риск команды постараются свести к минимуму, никто особо рисковать и пыжиться не будет в первые минуты. Будут друг к другу присматриваться соперники, потому что друг друга опасаются. Я бы сыграл первый тайм – ничья за 1,95 на сайте Winline.

Предпочтение в букмекерской линии отдается сборной Франции. Это вполне логично, но если французы в этой игре и сумеют что-то создать, что-то сумеют сделать в основное время, то мне кажется, что это произойдет во втором тайме. Мои мысли и интуиция подсказывают, что первый тайм завершится вничью, скорее всего, 0:0. Поэтому рассмотрите в первую очередь эти варианты: точный счет в первом тайме 0:0 или, если думаете, что команды обменяются в первом тайме забитыми мячами, то просто ничья. На мой взгляд, ничья – это хорошее предложение для первого тайма матча Франция – Аргентина. А уж кто там дальше пройдет в четвертьфинал, спрогнозировать, честно говоря, затрудняюсь.

Смотрим футбол, это будет отличный матч в Казани. Счастливчики посмотрят на игру вживую, кто-то будет комментировать, ну а мы посмотрим по телевизору. Чао!