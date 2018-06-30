Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский записал видео с прогнозом на матч Франция — Аргентина в 1/8 финала ЧМ-2018. Он предложил три ставки на эту игру.

Я журналист Александр Вишневский. Я отправляюсь в Казань на матч между Францией и Аргентиной, чтобы посмотреть, как одна из этих команд вылетит из турнира вслед за сборной Германии.

Пока поделюсь своим прогнозом. Надо сказать, что обе команды играют ужасно, при этом у Франции виден потенциал, видно, что команда экономит силы и по ходу турнира будет прибавлять. Первые два матча по качеству были не очень. Но явно, что Франция метит на чемпионство и физическая подготовка Дешама заложена так, чтобы команда прибавляла по ходу турнира.

Что касается Аргентины, то потенциала, честно говоря, не вижу. Отвратительно выступает команда Сампаоли. За счет чего она может прибавить, кроме воли, мастерства и характера Лионеля Месси, не очень понятно. Мастерства Лионеля Месси оказывается недостаточно даже против не самых грозных соперников, которые на чемпионате мира выкладываются, а сборная Франции в обороне очень сильная команда.

Думаю, что тут у Аргентины шансов мало. Думаю, что Аргентина вылетит. Лучшее, на что команда Сампаоли может рассчитывать, это довести игру до ничьей в основное время, затем до ничьей довести в дополнительное и в серии пенальти уповать на фортуну и мастерство своего вратаря, причем непонятно какого, потому что основной вратарь не приехал, а его сменщики играют не очень.

Думаю, что с форой (0) можно поставить на сборную Франции. Безопасная ставка. Честно говоря, не представляю я себе сценария, при всей моей любви к сборной Аргентины, что она может выиграть в основное время, поэтому поставлю с форой (0) на Францию.

Кроме того, мне очень нравится ставка на то, что Франция либо выиграет с разницей в один мяч, либо сыграет вничью. Мне кажется, это два безусловно самых вероятных сценария матча. Много голов я бы тут не ждал. Обе команды не очень много забивают в России, даже не так много голевых моментов создают. Думаю, оттого что это плей-офф, будет давить ответственность и вряд ли будет много голов. Чем меньше голов, тем больше вероятность таких результатов, как ничья или минимальная победа.

Третья ставка, которую я порекомендую, — Франция победит в одном из таймов. Коэффициент 2,77. Франция тут явный фаворит, поэтому по итогу первых 45 минут или вторых 45 минут Франция забьет больше, чем Аргентина. Буду болеть за Аргентину, но, честно говоря, думаю, что в Казани все закончится для Лионеля Месси, но буду надеяться на обратное.