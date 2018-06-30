Экс-футболист, телеведущий Первого канала и «Матч ТВ», эксперт БК «Лига Ставок» Евгений Савин записал видео с прогнозом на матч 1/8 финала ЧМ-2018 Уругвай — Португалия.

Сборная Португалии очень тяжело сыграла с Ираном, потому что Иран очень хитрая, организованная, физически готовая команда. Есть несколько хороших исполнителей впереди.

Сборная Уругвая — это то же самое. Есть два супернападающих, Кавани и Суарес. Есть Годин, который является главным проводником всех мыслей тренера, организовывая цемент в обороне. Поэтому Уругвай — это хорошая команда, что она и показала в матче с Россией. Забивает быстрый гол, играет достаточно компактно, организованно и умно, после двух голов никуда не спешили.

Мне кажется, что сборной Португалии будет очень сложно. На первый план выходит исполнительское мастерство, кто сможет реализовать свои моменты. Можно матч преподнести так: Куарежма и Криштиану против Кавани и Суареса.

Мне кажется, что у Португалии больше побед на международной арене, поэтому эта сборная и является фаворитом. Думаю, что будет победа со счетом 1:0.