Постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров», депутат Государственной думы России, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев записал видео с прогнозом на матч Испания – Россия в рамках 1/8 финала ЧМ-2018. Он ставит на ничью.

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«Исход матча Россия – Испания. В принципе, он меня самого очень интересует. Нельзя забывать, что команда Испании в очень хорошем составе и состоянии подошла к этому чемпионату мира. По ее играм можем судить, что встреча для нашей сборной предстоит очень непростая.

Наверняка выводы уже сделаны. Главный тренер сделал необходимые перестановки. Но все-таки развернется нешуточная борьба и мы сумеем противостоять сборной Испании. Тем не менее, футбол – футбол, спорт – это спорт, поэтому крайне велика вероятность того, что будет позиционная борьба, которая, возможно, окончится ничейным результатом к концу основного времени.

В дополнительном времени уже будет развертываться драма, комедия, как хотите. Все же основная развязка будет в дополнительном времени. Там мы и увидим, кто одержит победу. Удачи нашей сборной, болейте за сборную. Мы всеми силами, всеми флюидами постараемся ей помочь, чтобы одержать эту важную для страны победу. Всем пока!»