Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал видео с прогнозом на матч Испания – Россия в 1/8 финала ЧМ-2018. Эксперт предлагает поставить на тотал больше 2,5 мяча.

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«Предчувствуем большую игру наших и Испании. Конечно, есть чувство опасения, потому что мне казалось, что с португальцами будет играть чуть легче. У Испании гораздо больше вариантов и на скамейке, и в стартовом составе. Кажется, что будет тяжело.

Я бы оттолкнулся от того, что мы играли верхи, и Испания из трех матчей сыграла два верха. Кажется, что и в этой встрече не получится закрытого футбола. Мы просто не умеем так играть, а Испания не захочет. Испания заберет мяч, мы будем играть в контратаку. В общем, рисунок понятен.

Мне кажется, что будет достаточно количество мячей, поэтому просто верх в матче Испания – Россия».