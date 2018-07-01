Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на матч Испания – Россия в 1/8 финала ЧМ-2018. Эксперт полагает, что испанцы забьют минимум два мяча.

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«Привет, дорогие друзья!

Пришло время плей-офф. Мы начинаем говорить о матче сборной России. Впервые в истории российского футбола наша команда пробилась в раунд плей-офф,1/8 финала. Конечно, аппетит приходит во время еды и хочется пройти дальше, но соперник у нас – один из главных фаворитов.

Пусть вас не вводит в заблуждение то, что испанцы на групповой стадии выглядели, мягко говоря, неубедительно. Это топовая команда, с великолепным подбором игроков. Да, был конфуз с отстранением и увольнением Лопетеги перед чемпионатом, но мне, честно говоря, нравится, как играет сборная Испании. Большие команды ход набирают не сразу. Испания что в матче с Ираном выглядела нормально, действуя по плану, что с Марокко. Да позволили много сопернику, но тем не менее сами мяч хорошо контролировали и моменты создавали. Поэтому шапками эту команду точно закидывать не надо. Да, в группе они вышли с первого места еле-еле и только по разнице мячей, но это Испания. Мы могли играть с Португалией, но все решилось в компенсированное время.

Я не думаю, что стоит отталкиваться от матча, который был в Петербурге. Там сыграли 3:3. Тогда игра была контрольная. Испанцы там играли в пол ноги и спустя рукава, но даже при этом умудрились забить России три мяча, правда, два из них с пенальти. Посмотрим, что будет. Разумеется, у нас вернутся все те, кто пропускал матч с Уругваем. Поражение 0:3 – это хороший щелчок по носу, чтобы вернуться с небес на землю, крепко стать на земле и понимать, что Россия может, а что – нет.

На мой взгляд, как бы к этому матчу сборная России не подошла, вернулся ли Головин или Дзагоев восстановится, или Жиркова снова в составе увидим, думаю, что Испания – есть Испания. Думаю, что испанцы пройдут дальше в четвертьфинал. Отбросим здесь патриотические чувства. Если поставить все на одну чашу весов, то в одном отдельном матче может произойти все, что угодно, но мне кажется, что 1/8 финала – это последняя остановка для сборной России, поэтому я бы предложил здесь сыграть именно от Испании. Можно сыграть с форой (-1) за неплохой коэффициент выше двойки. Но как основную ставку я бы предложил индивидуальный тотал Испании больше 1,5 мяча. Коэффициент почти 1,9. Думаю, что к началу матча этот коэффициент будет провисать.

У испанцев хорошо ходит мяч, а у нас оборона не отлажена. Допускаем осечки, допускаем промахи. Уругвай нас три раза наказал со стандартов, но еще и с игры они могли забить, поэтому, я думаю, что Испания минимум два мяча в ворота Игоря Акинфеева забьет.

Это только мои мысли, а что думаете вы? Решайте сами. Делайте ставки вдумчиво, в первую очередь все проанализировав и хорошенько подумав. Смотрим футбол. Несмотря на свой прогноз, пожелаю удачи сборной России. Чудеса бывают. Возможно, мой прогноз не сбудется, и я буду читать ваши гневные комментарии, мол, зачем я такое прогнозировал. Зато порадуемся, что сборная России выйдет в четвертьфинал, но в такое верится с трудом».