Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский записал видео с прогнозом на матч Бельгия — Япония в 1/8 финала ЧМ-2018. Он предложил три ставки на эту игру.

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1/8 финала чемпионата мира, Бельгия против Японии. Мне кажется, что здесь все очевидно – это игра, где будет меньше всего интриги. Я ожидаю очень уверенной победы бельгийской команды. Думаю, что сборная Японии в 1/8 финала попала во многом случайно. Ей повезло, что в первой игре с Колумбией было удаление и заработанный пенальти на 3-й минуте. Благодаря этому, Япония, набрав в двух следующих матчах лишь одно очко, катала мяч поперек поля в последней игре, чтобы сохранить поражение 0:1 и победу по желтым карточкам. Это все выглядело довольно позорно. Впервые в истории чемпионатов мира какая-либо команда прошла в плей-офф по преимуществу в количестве желтых карточек, т.е. по принципу фейр-плей, когда команда просто перекатывала мяч в концовке, что было просто издевательством над фейр-плей.

Япония это не та команда, которая заслуживает места в 1/8 финала, при всей моей симпатии к этой команде и отдельным ее игрокам. Думаю, что сборная Бельгии, которая больше всех голов забила на этом турнире, японцев вынесет. Мне нравится ставка на Бельгию с форой (-1), нравится мне ставка на то, что Бельгия выиграет при тотале больше 2,5 голов. Если даже японцы забьют, то все равно Бельгия выиграет. Здесь вполне может 3:0 в пользу Бельгии, так и 2:1. Поэтому ставка на победу Бельгии при тотале больше 2,5 с коэффициентом 2,09 выглядит довольно хорошей.

Более простое и очевидное решение с чуть меньшим коэффициентом – индивидуальный тотал Бельгии больше (1,5). На это дают 1,63. Это подстраховка на случай, если Бельгия отграничится победой 2:0. В обороне не так надежно играет бельгийская команда, а вот в атаке она просто великолепна. Ведущие игроки сборной Бельгии смогли сэкономить силы в последней игре против Англии. Думаю, что Бельгия весь свой мощнейший атакующий потенциал, который она подтвердила в матчах с Тунисом и Панамой, обрушит на Японию. Япония хоть и сильней Панамы и Туниса, но не намного. Бельгия здесь выиграет очень уверенно и выйдет в четвертьфинал, где ее ждет самое интересное испытание.

Спасибо за внимание. Хороших всем ставок!