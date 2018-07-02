Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч Бразилия — Мексика 1/8 финала ЧМ-2018. Встреча состоится в понедельник, 2 июля, на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что будет забито или 2, или 3 мяча.

На «Космос-Арене» в Самаре мы ждем космического футбола от Бразилии и Мексики. На самом деле, в этой паре тоже все, наверное, понятно. Если смотреть на историю противостояния этих команд в товарищеских матчах, в Кубке конфедераций или в финальной части чемпионата мира (кстати, в 2014-м была ничья 0:0), то вроде бы все не так однозначно. Но, с другой стороны, бразильцы методично, аккуратно добирают по ходу каждого матча.

У Бразилии огромное количество вариантов ведения игры. Если надо, Неймар возьмет на себя игру. Если надо, то Паулиньо, Коутиньо. Даже с потерей Марсело — будем надеяться, что у него не самая серьезная травма — Бразилия все равно является главной командой чемпионата мира, главным его фаворитом. Уж больно солидный, рассудительный, качественный и правильный, современный футбол показывают бразильцы. Если они сойдут на стадии 1/8 финала, то это будет громкая сенсация.

Мексика как всегда влюбляет нас в себя на стадии группового этапа, а потом что-то происходит в плей-офф. И мексиканцы уже не показывают тот рьяный футбол, что был с ними в группе. 0:3 от Швеции в последней встрече — это, конечно, болезненный удар. Мексиканцы понимают, что играть в открытый футбол с бразильцами смерти подобно. Есть вариант, при котором Мексика может первый тайм продержаться, но потом все-таки не сдюжит.

Ставка «тотал матча 2-3 гола» очень хороша. Все-таки это стадия плей-офф. К тому же у Мексики очень быстрая и хорошая атака, она может вполне забить. Но я думаю, что Мексика, скорее всего, проиграет, причем с разницей в 1 мяч, ну или 2. Либо 0:1, либо 0:2, либо 1:2. Думаю, все-таки бразильцы могут забить пару мячей. Но и совсем уж исключать вариант 1:1 я бы не стал. Вот такая многогранная ставка с коэффициентом 1,91.