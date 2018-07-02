Футбольный комментатор «Матч ТВ» и эксперт БК «Лига Ставок» Роман Нагучев записал видео с прогнозом на матч Бразилия — Мексика в рамках 1/8 финала ЧМ-2018. Он полагает, что обе команды смогут забить в этой встрече.

ВИДЕО

Сборные Бразилии и Мексики играли между собой очень много раз. Всегда это очень результативные матчи, всегда забивают и те и другие. На Олимпийских играх 2012 года мексиканцы выиграли в финале 2:1, в финале Кубка конфедераций много лет назад была победа 4:3, т.е. совершенно безумные матчи.

Мне кажется, что эта игра не станет исключением. Обе забьют в матче Бразилия – Мексика – самый напрашивающийся вариант. Бразилия, наверное, победит, но обе забьют совершенно точно – мексиканцы и бразильцы очень здорово играют в атаке на этом чемпионате.