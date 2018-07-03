Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Виталия Дьяченко – Мария Шарапова в первом круге женского одиночного разряда Уимблдона, турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне. Поединок состоится во вторник, 3 июля. Эксперт считает, что в предстоящем матче более опытная россиянка победит без проблем.

«Виталия Дьяченко – молодец, она сумела вернуться после травм, ей было очень тяжело. Но она уже в основной сетке Уимблдона, это здорово. Она прошла квалификацию. Был сложный матч во втором раунде, но Софью Жук в решающей встрече она победила очень просто, на удивление.

Но все-таки матч с Марией Шараповой – это не то же, что матч в квалификации. Во-первых, будет другой корт. Преимущества у Дьяченко точно не будет в этом плане. Во-вторых, многие девушки, особенно россиянки, испытывают робость в матчах с Марией. Она давит своим статусом и авторитетом. Ну и все-таки сама Шарапова хочет показать хороший результат на этом турнире, не зря же она возвращалась в тур. Она заявила, что хочет снова победить на турнире «Большого шлема».

Дьяченко будет стараться, но, на мой взгляд, ей не удастся дать бой. Поэтому предположу, что в матче будет сыграно не более 18 геймов».