Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал видео с прогнозом на матч Колумбия – Англия в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Эксперт предлагает поставить на победу британцев.

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«В коем-то веке Англии повезло с жеребьевкой. Вот та часть сетки, в которой находится команда Саутгейта, она не в пример легче, чем та, куда угодила команда Мартинеса. Собственно Саутгейт к этому и шел.

Первый камень – это Колумбия. Колумбия поразила всех в матче с Польшей. В одном тайме выдали просто феноменальный футбол и трио атаки Колумбии – Хамес, Фалькао и Куадрадо. Я бы отметил еще и Кинтеро.

Но есть два «но». Во-первых, Колумбия так ярко провела лишь один тайм. Во-вторых, Хамес травмировался. Очень может быть, что он не сыграет против Англии. Если и сыграет, то вряд ли полностью здоровым. Это дает англичанам серьезное преимущество.

Молодая легкая, бегущая сборная Англии в этом матче победит и пройдет дальше. Победа сборной Англии».