Призер конкурса прогнозов «Деньги КорЛЕОНе» от «Рейтинга Букмекеров» и БК «Леон» Михаил Самохин, выбранный в команду экспертов «РБ», дал прогноз на матч Джон Милман – Милош Раонич Открытого чемпионата Великобритании.

«Многое в победе Раонича лежит на плечах Лиама. Раоничу достаточно было безошибочно возвращать мяч, а на втором, третьем кроссе Броди уже ошибался. Но и Раонич ошибался – и с игры, и при вводе мяча в игру. Этот момент ему обязательно нужно корректировать. Заметил сокращение излюбленных слайсов, больше подрезок, больше выходов к сетке, переводов. Вкупе с невероятной мощью от 180 км/ч на второй подаче и более 200 км/ч на первой это давало плоды.

Милман более силовой игрок, нежели британец. Но в первом матче против итальянца у него была «мягкая рука». Не доводил он до логического завершения задуманное, где-то Травалья был крепок на задней линии, где-то Джон допускал ошибки. И первая подача не такая уверенная, какая могла бы быть.

Раонич – один из лучших игроков на траве и если не перестанет экспериментировать, то и сета не видать австралийцу, долго сопротивляться на приеме он не сможет».