Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Каролина Плишкова – Виктория Азаренко во втором круге женского одиночного разряда Уимблдона, турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне. Поединок состоится в среду, 4 июля. Эксперт считает, что в предстоящем матче будет долгая борьба.

«Сложная соперница довольно быстро досталась Вике Азаренко. Рейтинг у нее сейчас не такой высокий. Но не думаю, что Каролина Плишкова обрадовалась, получив Азаренко уже во втором круге.

Два раза в этом году играли девушки. В двух сетах Азаренко победила в Майами, где играла очень здорово. На грунте в Мадриде в упорной борьбе выиграла уже Плишкова – в трех сетах. Трава, наверное, больше подходит Плишковой, учитывая ее мощную подачу, но даже в первом круге против британки Дарт у Каролины были большие проблемы. Не лучшим образом она сейчас готова.

Думаю, что здесь будет борьба. Подачу Плишковой на траве брать тяжело, но Азаренко легко не сдастся. Поэтому больше 22 геймов должно быть в этом матче. Скорее всего, даже 3 сета здесь будет».