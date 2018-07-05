Призер конкурса прогнозов «Деньги КорЛЕОНе» от «Рейтинга Букмекеров» и БК «Леон» Михаил Самохин, выбранный в команду экспертов «РБ», дал прогноз на матч Маркос Багдатис — Карен Хачанов Открытого чемпионата Великобритании.

Заслуг в победе над Домиником у Багдатиса не много, но есть. Хотя бы в том, что Багдатис, более 28 раз отказывавшийся от продолжения матчей, сам прошел на отказе соперника в следующий круг. Нет, конечно же это шутка. Маркос умеет играть на траве. Проявляет скорость и низкие, хлесткие удары. Вроде как готов к «Шлему». Играет мощно, чисто. Первая подача с добиванием и разбросом приносит за 75% очков. Попадание — 93% — аж устрашает. А эта победа должна прибавить уверенности к неудачным играм с марта этого года.

Игра Хачанова мне не нравится. Парень старательный, но не на данном отрезке. Очень грязная и скучная игра. Вторая подача совсем не годится, для Маркоса это легкие очки. Для Карена один вариант для победы — затягивать матч. Пятисетовый формат Багдатис может не выдержать.