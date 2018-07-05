Призер конкурса прогнозов «Деньги КорЛЕОНе» от «Рейтинга Букмекеров» и БК «Леон» Михаил Самохин, выбранный в команду экспертов «РБ», дал прогноз на матч Михаил Кукушкин — Рафаэль Надаль Открытого чемпионата Великобритании.

2014 год оказался лучшим для Кукушкина на мэйджоре в Лондоне, но не лучшим в плане травяного сезона. Тогда он добрался до третьего круга, где его остановил Надаль. И это была их единственная встреча. Рафаэль в отличие от Кукушкина, на этом акцент делать не будет, если только будет ожидать напора от Михаила за давние «обиды». Из трех игр и 8 сыгранных сетов лишь раз Михаил добирался до 6 геймов (тай-брейк), остальные его достижения сводятся к одному, двум и трем геймам. В этом году он проводит лучший травяной сезон и начал подготовку с Истбурна.

Весьма успешно. Кукушкин — старательный парень. Оказывает давление с задней линии, редкими выходами обостряет ситуацию на корте. Но все это удобно Надалю. А еще у Михаила слабый бэкхенд. И так сложилось — Рафаэль левша.

Рафаэля можно пробивать. На траве он не выглядит грозным соперником. Кукушкин владеет мощным ударом. На данный момент и процент попадания за 70% и на слабой второй Надаля он способен агрессивно принимать, но боюсь, всего этого не хватит и на сет. А еще больше уверен, что Кукушкину не хватит физики сопротивляться в течение всей игры, и как следствие жду разгрома в одном из сетов.