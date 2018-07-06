Экс главный тренер команд «Луч-Энергия», «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Арарат», «Тосно» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Григорян дал прогноз на матч 1/4 финала чемпионата мира Уругвай – Франция. Он полагает, что в полуфинал выйдут уругвайцы.

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Обсуждаем матч 1/4 финала Уругвай – Франция. Не скрою, что болею за Уругвай. Начал изучать эту команду самой первой перед чемпионатом мира, и она произвела на меня большое впечатление. Многих раздражает стиль игры Уругвая – от обороны, некий примитивизм, возведенный в искусство. Но не может не восхищать то, с какой уверенностью они добиваются результата. Дело здесь не только в Кавани и Суаресе, о которых уже много сказано, которые усиливают, играя в паре, и без того огромные возможности, как два нападающих. Дело во всей команде, все перечисляют почему-то эту пару, а также Хименеса с Годином, но на самом деле нужно перечислять всю команду. Команда сыгранная, настоящее племя индейцев под предводительством вожака (Оскар Табарес. – Прим. ред.). Вожак хоть и не может самостоятельно передвигаться, но зато он силен духом. Этот дух он передает своей команде.

Здесь многое будет зависеть от того, сможет ли Кавани принять участие в этом матче. Мы видели микротравму, он покинул поле в матче с Португалией. Если Кавани принимает участие в матче, то Уругвай выигрывает в основное время, выигрывает уверенно. Да, представьте, выиграет у такой сильной, как никогда, сборной Франции с феноменальным Мбаппе. Но как быть, если Кавани не выйдет на матч? Это вопрос, который я не могу выяснить сейчас, не побывав в стане сборной Уругвая.

Попробую предположить, что Уругвай выиграет этот матч с Кавани, что он выйдет на костыле или без костыля, с ногой или без ноги, но выйдет на этот матч. Таким образом, я не буду гадать, кто сколько забьет, а просто поставлю на то, что Уругвай выйдет в 1/2 финала, т.е. ставлю на проход Уругвая.