Призер конкурса прогнозов «Деньги КорЛЕОНе» от «Рейтинга Букмекеров» и БК «Леон» Михаил Самохин, выбранный в команду экспертов «РБ», дал прогноз на матч Роджер Федерер — Ян-Леннард Штруфф Открытого чемпионата Великобритании.

Удивительных два матча выиграл немец. Можно сказать, что на волевых качествах, ему не присущих, прошли две пятисетовые игры. Но уставшим он не смотрится. После двух кряду поражений на турнирах в Германии он показывает теннис совершенно другого уровня. Подача и добивающий удар из его арсенала никуда не ушли, но поднялось качество игры. Уже четыре выигранных тай-брейка за спиной немца на Уимблдоне. Он стал бодрее двигаться и принимать мячи, даже сверхъестественные пушки от Иво Карловича. Тактика на матч была выбрана правильно. Карлович и так дубово играет у сетки, а в продолжительной встрече его движение свелось на нет и вовсе. В чем и отражается 104 винера к 17 невынужденным ошибкам.

Роджер удачно разводит игрока по всему корту. Если ему удается зацепиться за подачу, редкий случай, когда он отдаст пойнт. Но с немцем редкий случай когда он слабо подаст мяч, если только не подкосит его начинания неудачный двойной ввод мяча в игру. Но повторюсь, Штруфф заиграл и чище, и быстрее. Все встречи спортсменов проходили с тай-брейком либо минимальной форой. Эта встреча не будет исключением. Роджер экономит энергию в каждом матче и классический брейк в сете, это максимум, где Роджер будет напрягаться. Не исключаю и сенсаций в матче на фоне лучшего настроя Яна. По первому сету, а точнее, количеству ошибок, станет ясно, восстановился немец или нет, и будет возможность минимизировать риск.