Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на матч Россия — Хорватия в 1/4 финала ЧМ-2018. Он полагает, что первый тайм закончится вничью.

Что можно сказать про чемпионат мира в России? Что прогнозы дело неблагодарное, а прогнозы на матчи с участием сборной России, тем более. Кто бы мог подумать, что мы выйдем из группы, да еще и пройдем в четвертьфинал. Но факт есть факт – мы играем в Сочи 7 июля против сборной Хорватии.

Я, честно говоря, уже опасаюсь давать какие-то прогнозы и расклады на матч с участием наших, потому что непонятно, где этот индикатор силы, которая у сборной России есть. Все-таки 120 минут отпахать в матче с испанцами, не уступить им ни пяди земли, выгрызать каждый мяч тяжело. Содержание игры было не очень, но бились наши знатно, тем более, что было душно и влажно в «Лужниках». Оставили большое количество сил футболисты, но при этом, когда ты выигрываешь, то восстанавливаться гораздо проще.

Хорваты с горем пополам преодолели рубеж 1/8 финала, но идут фаворитами этой пары. В Интернете гуляет мем – у хорватов надо держать Модрича, Ковачича, Манджукича и Игнашевича, как бы это смешно не звучало. Сергей блестящий, просто восхитительный матч провел против испанцев, даже несмотря на то что на него записали автогол.

Честно скажу, не знаю, что конкретно предложить. Во-первых, напрашивается низ в этой встрече. Нверняка, наши опять будут играть в три центральных защитника. У нас не будет Жиркова, у нас будет слева Кудряшов, а Гранат займет место одного из центральных, как это было в матче с испанцами. В атаке даже не знаю, что мы можем показать против хорватов. Согласитесь, нам повезло с Испанией, что прилетел пенальти – Жерар Пике зачем-то начал руку поднимать, а Дзюба аккуратненько в нее попал. Других моментов у нас не было, атака практически отсутствовала в этом матче. Вспомнить можно только удар Головина до гола Дзюбы.

Хорваты очень не любят, когда против них играют глубоко, они любят, когда на них идут. Шли исландцы – во втором тайме они свой класс показали, даже не играя основным составом, шли аргентинцы – наказали за ошибки, особенно в последние 15 минут, когда у аргентинцев были серьезные разрывы. С Нигерией была примерна та же история – использовали стандарты, сыграли на классе, сыграли аккуратно, сыграли как надо. Напрашивается низ. Наши будут сидеть глубоко, а хорваты играют не слишком быстро, примерно так же, как Испания, гоняя мяч с фланга на фланг. Им будет непросто вскрыть эту насыщенную российскую оборону. Наши шансы – это игра на контратаках.

Присматривайте вариант тотал меньше 2,5, обе забьют – нет, хотя коэффициенты не самые высокие. А я попробую ограничиться первым таймом. Мне кажется, что первый тайм получится осторожным, так как многое стоит на кону. Хорваты понимают свой статус фаворита, наши немножко подустали и под давлением, что так далеко забрались, но аппетит приходит во время еды. Форсировать события никто не будет. Я думаю, что ничья в первом тайме – хороший вариант. Я бы даже порекомендовал ничью 0:0 в первом тайме, но я как-то рекомендовал 0:0 на матч Франции и Аргентины, а там было 1:1.

Здесь я бы все-таки ограничился ничейным результатом. Вдруг команды возьмут и быстренько обменяются быстрыми забитыми мячами, как это было, например, в матче Россия – Испания. Мой прогноз – ничья в первом тайме, а дальше думайте сами. На тоталы посмотрите — тотал меньше 2,5 скромненько оценивается, тотал меньше 2 уже с коэффициентом пожирнее. Обе не забьют тоже вполне дееспособный вариант на эту встречу.

Разумеется, я желаю удачи сборной России. Если мы еще и в полуфинал пройдем… Уникальный чемпионат мира, с блестящей организацией – здесь могут быть любые сюрпризы. Россия – Хорватия 7 июля в Сочи – вперед Россия! Смотрим футбол, может и здесь нам снова повезет. Чао!