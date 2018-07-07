Комментатор телеканала «Матч ТВ», эксперт «Рейтинга Букмекеров» Денис Казанский записал видео с прогнозом на матч Швеция — Англия в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Англия в кои-то веки получила нормальную жеребьевку по пути к финалу. Это часть сетки, в которой находятся команды чуть слабее, чем Бразилия, Бельгия, Франция и Уругвай. Чуть менее изящней, что подходит Англии. Мы видели, как Англия мучилась с Колумбией, но теперь помучается и со шведами.

Шведы, конечно, просты, как хозяйственное мыло. Они играют свои 4-4-2 и никуда не отступают от этой конструкции, мало что выдумывая впереди. Но в любом случае они достаточно эффективны. Они и в обороне крепки, и в нападении играют весело, забивая в каждом матче. Помните, как немцы с ними намучились, и дальше путь, который пересекался со шведской сборной, для любой команды был сложен.

Шведы опасны при стандартах, и уязвимость Англии в этом плане видна, поэтому в этой встрече нам стоит ждать следующего — обе забьют и победа Англии. Англия все-таки мастеровитей, быстрая игра Делле Али, в большей степени Лингарда или Рэшфорда, если он выйдет на поле. Не стоит забывать и о Рахиме Стерлинге. Они могут заставить Швецию мучиться и в конце концов проиграть.