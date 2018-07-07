Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе записала видео с прогнозом на матч Эшли Барти — Дарья Касаткина в третьем круге женского одиночного разряда Уимблдона, турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне.

Давайте наконец-то поговорим про теннис, слишком много футбола в нашей жизни. Итак, Уимблдон как вы заметили, в самом разгаре, и Даша Касаткина в следующем круге сыграет с Эшли Барти, австралийской, которую считают фаворитом в этом матче. Я, наверное, не соглашусь с тем, что Барти вот так вот легко должна обыгрывать Касаткину.

Она неуверенно играла с канадской теннисисткой Эжени Бушар, которая на пик свой не вошла еще, но скоро там будет. Но мы сейчас не об этом. Касаткина будет играть уверенней и не будет делать тех ужасных ошибок, которые совершала Барти. Она ошибалась в матче с Бушар в совершенно ненужных моментах. Да, она теннисистка из Топ-20, но у нее не всегда хватает характера, хотя она очень талантливая девушка.

Тем не менее Касаткина ей по таланту не уступает, но может быть покрытие больше подходит Барти, но все-таки, мне кажется, что за счет того, что Касаткина сыграет ровнее и без грубых ошибок она может выиграть эту встречу.