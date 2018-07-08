Льюис Хэмилтон с большим трудом смог завоевать свой четвертый поул подряд на домашнем Гран-при, но гонщики Ferrari намерены отыграться в гонке. Судя по их темпу, надежды вполне обоснованы. Прогноз от эксперта «Рейтинга Букмекеров».

Спрогнозировать кто победит, как по мне, достаточно сложно, несмотря на то, что коэффициент на победу Хэмилтона достаточно мал. На мой взгляд, Льюис не выглядит в этом году таким уж фаворитом, как в былые годы. В 2015-м гонщики Ferrari проиграли времени поула Льюиса более секунды, в 2016-м – 1,4 секунды, в 2017-м – 0,6 секунды, т.е. Mercedes выглядел на голову сильнее своих соперников. Да, в этом году он по-прежнему почти на секунду быстрее оказался гонщиков Red Bull, но пилоты Ferrari в квалификации боролись с немецкой командой на равных. Не могу сказать, что я болельщик Хэмилтона, но симпатизирую ему больше, чем Феттелю. Тем не менее, в победе британца на родной земле у меня уверенности нет.

По ходу гонки обещают жаркую погоду (если все же будет дождь, все-таки английская погода изменчива и капризна, то могут выcтрелить пилоты Red Bull), что не на руку Mercedes. На минувшем этапе мы увидели, что из топ-команд меньше всех с резиной проблем было у Ferrari, а у того же Хэмилтона износ был приличный, из-за чего он отправился на «лишний» пит-стоп. Что еще показал австрийский этап? Что ломается даже надежная немецкая техника. Помимо этого, в Mercedes приняли неверное тактическое решение во время режима виртуальной машины безопасности, которое стоило Хэмилтону упущенных позиций. Не будем также забывать тенденцию того, что Ferrari и Red Bull подтягиваются к Mercedes в гоночном темпе, даже если проигрывают в квалификации. А тут Ferrari уже в квалификации едет в одном темпе. Это все висты, выражаясь терминологией преферанса, в пользу соперников Mercedes.

Конечно, Льюис будет из кожи вон лезть, чтобы снова победить на родине, вернуть себе лидерство в чемпионате. Я совсем не исключаю, что это ему в конечном счете удастся сделать, я лишь говорю за то, что букмекеры, на мой субъективный взгляд, преувеличивают вероятность его победы. Поэтому ставлю против него.

Вторая ставка на противостояние Переса с Сайнсом. Здесь все гораздо проще и прозаичнее. Темп Force India и Renault примерно сопоставим, а мексиканец стартует на 4 позиции выше испанца, отыграть которые по скорости будет достаточно сложно. К тому же, Серхио неделю назад провел блестящую гонку – 7-е место после старта с 17-й позиции. Так что под пристальным взором своего босса Виджея Малльи, который из-за проблем с законом может посещать только одни Гран-при в сезоне, он должен не подкачать.