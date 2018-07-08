Букмекерские конторы в матче Хорватия – Англия в 1/2 финала ЧМ-2018 считают англичан мощными фаворитами. Одна из причин – хорваты, измотанные двумя матчами кряду, которые окончились в серии послематчевых пенальти. Коэффициент букмекеров на подопечных Гарета Саутгейта в основное время – 2,39. На ребят Златко Далича – 3,42. Ничейный исход идет за 3,20.

В процентном соотношении вероятность триумфа Англии – 40%, а Хорватии – 29%, по прогнозам букмекерских компаний. Оставшиеся 31% шансов остаются ничьей.

Ставки на проход в финал ЧМ-2018

На рынке выхода в финал сборная Англии по футболу – также явный фаворит букмекеров.

Коэффициент 1,66 на англичан соответствует шансам в 57%. Ставки за 2,24, которые принимаются на их соперников, равны вероятности в 43%.

Ставки на голы в матче Хорватия – Англия

Результативностью эта встреча не побалует, считают букмекеры. Тотал меньше 2,5 гола получил намного большее предпочтение в конторах, чем ТБ 2,5 гола: коэффициенты 1,49 и 2,49 соответственно. В процентах вероятности это шансы 63% у 0-2 забитых мячей против 37% у 3 и более голов. На рынке «Обе забьют» картина та же. Фаворит – вариант «Нет» с 55% вероятности.

Согласно прогнозам букмекеров, самый вероятный автор гола – английский нападающий Гарри Кейн. У хорватов с наибольшей вероятностью отличится забитым мячом Марио Манджукич.

Полезные факты о встрече Хорватия – Англия

Англичане без поражений в 5 из 7 встреч с хорватами, из них 4 матча они выиграли.

Прогноз составов на игру Хорватия – Англия

Хорватия: Субашич, Стринич, Вида, Ловрен, Врсалько, Ракитич, Брозович, Модрич, Перишич, Ребич, Манджукич.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магир, Триппьер, Алли, Хендерсон, Лингард, Янг, Стерлинг, Кейн.

Встреча стартует в 21.00 мск в среду, 11 июля 2018 года, на стадионе «Лужники» в Москве.