Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Карен Хачанов — Новак Джокович в четвертом круге мужского одиночного разряда Уимблдона, турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне. Поединок состоится в понедельник, 9 июля. Эксперт считает, что в предстоящем матче Джокович не оставит шансов россиянину.

Карен Хачанов с громадным трудом справился с Фрэнсисом Тиафо. Три сета американец играл здорово, даже имел преимущество. Но дрогнул он на тай-брейке третьего сета. И это стало переломным моментом. Затем в четвертом сете Хачанов сразу брейк сделал, а дальше Тиафо почти бросил сопротивляться. Четвертый круг Уимблдона для Хачанова уже неплохо, но такой же результат был на «Ролан Гаррос». Хотелось бы дальше шагнуть, но здесь матч с Новаком Джоковичем.

Тот уровень игры, какой мы видели у Хачанова в трех встречах на Уимблдоне, не позволяет задуматься о том, что он может хоть какие-то проблемы создать Джоковичу. Да, подача летит неплохо, но даже при этом с не самыми сильными соперниками у Хачанова проблемы. Скажете, что Эдмунд взял сет у Джоковича. Но он играл просто ураганно. Я не верю, что у Карена так получится.

Бывает так, что с очень сильными оппонентами Хачанов играет лучше, чем с серядняками. Но мне кажется, что у Джоковича проблем не будет в этой встрече. Поставлю на то, что теннисисты проведут не больше 35 геймов.