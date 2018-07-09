Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Серена Уильямс — Евгения Родина в четвертом круге женского одиночного разряда Уимблдона, турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне. Поединок состоится в понедельник, 9 июля. Эксперт считает, что в предстоящем матче американка легко выиграет.

До сих пор трудно понять, как Евгения Родина обыграла Мэдисон Киз. Да, я говорила, что Родиной трава подходит. Она мало ошибается, играет очень близко к линиям. Огромный успех для Родиной выход в четвертый круг Уимблдона. Наверное, одно из лучших достижений в карьере. Но дальше пройти будет нереально сложно. Все мы понимаем это, Женя сама тоже.

Серена Уильямс вряд ли повторит ошибки Мэдисон Киз. Сама Серена сложный матч провела против Кристины Младенович. Но француженка играла мощно, хорошо подавала, атаковала. Родина так не сможет действовать, нет в ее арсенале столь же плотных ударов. Нечем ей выигрывать у Серены. А Уильямс с каждым матчем чувствует себя все лучше, меньше ошибается, чище играет. Так что здесь прогнозирую легкую победу Уильямс. Думаю, не больше 18 геймов будет сыграно в этой встрече.