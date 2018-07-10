Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Серена Уильямс — Камила Джорджи в четвертьфинале женского одиночного разряда Уимблдона, турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне. Поединок состоится во вторник, 10 июля. Эксперт считает, что в предстоящем матче американке не удастся победить очень легко.

Легко Серена Уильямс прошла стадию 1/8 финала. В принципе, у меня не было сомнений в том, что Евгению Родину она обыграет совсем просто. Слишком большая разница в силе ударов, да и вообще в классе. Родина и так уже сделала большое дело, сумев пройти три круга.

Но в четвертьфинале, как мне кажется, Уильямс будет уже не так легко. Камила Джорджи всегда неплохо играла на траве, но сейчас она просто в замечательной форме. И она тоже умеет бить плотно, у нее хорошо летит подача. Может быть, ей не хватает какой-то выдумки в игре, но это не самое главное для сегодняшней встречи. Нужно соответствовать скорости и мощи Серены. Это не так просто. Но у Кристины Младенович, например, большую часть матча получалось. Джорджи способна играть на таком же уровне.

Думаю, что минимум 21 гейм девушки должны сыграть в этой встрече.