Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на матч Франция — Бельгия в 1/2 финала ЧМ-2018. Он полагает, что в этой встрече будет забито не более двух голов.

Все меньше и меньше времени остается до окончания чемпионата мира, который проходит в нашей стране, блестяще проходит. Сборная России, к сожалению, закончила свои выступления, но закончила гордо и с достоинством.

Мы поговорим о полуфинале. Полуфинал – шаг до финала, шаг до решающего матча. Вывеска сумасшедшая – Франция – Бельгия. Это как соседи по лестничной клетке, страны, которые соседствуют друг с другом. Если я говорил, что в паре Бразилия – Бельгия играет будущий победитель чемпионата мира, то теперь уж точно в этой паре играет будущий победитель. Кто бы ни вышел в финал – англичане или хорваты, в паре Франция – Бельгия команды помясистее, помощнее.

Посмотрел прогнозы коллег и других экспертов на эту встречу. Конечно, с одной стороны, атака сумасшедшая там и там, может, это будет такой же яркий футбол, как это было в матче Франция – Аргентина и Бельгия – Бразилия. Но знаете, когда многое стоит на кону, то в выигрыше останется только один Тьерри Анри, который входит в тренерский штаб сборной Бельгии. Выйдут бельгийцы – он порадуется как тренер, выйдут французы – порадуется как французский патриот. Он точно в накладе не останется.

А если серьезно, то Франция не позволила быстро играть Аргентине, она не позволила быстро играть Уругваю, поэтому нет предпосылок к тому, что она позволит Бельгии сыграть так, как позволила сыграть Бразилия. Конечно, класс игроков никто не отменял, но все-таки это будет уже шестая игра за короткий промежуток времени, что может накладывать определенный отпечаток. Плюс команды будут осторожно друг к другу относиться. Понятно, что может все решить какой-то стандарт, как в матче Бразилия – Бельгия, когда мяч в свои ворота влетел от руки Фернандиньо. Или стандарт, как в матче Уругвай – Франция, где гол Варана во многом предопределил дальнейший ход матча, поэтому от стандартов никто не застрахован.

Мне кажется, что эта игра будет как футбольное сумо – кто кого вытолкает за татами. Французы играют более сдержанно, скромно, практично, на результат, без какого-то фестиваля эмоций. Бельгийцы в этом плане чуть получше – не зря они самая результативная команда чемпионата.

Посмотрев прогнозы других экспертов, многие склоняются, что будет много забитых мячей. А мне кажется, что будет наоборот. Мне кажется, что когда многое стоит на кону, то рисковать никто не будет, постараются свести этот риск к минимуму. Поэтому мой прогноз на эту встречу – тотал меньше 2,5 за неплохой коэффициент от Winline 1,80. Конечно, верх оценивается повыше, и если хочешь поймать более жирный коэффициент, то стоит сыграть верх, но мне интуиция подсказывает, что здесь много забитых мячей, скорее всего, не будет. Я бы предложил сыграть низ.

Еще можно рассмотреть вариант меньше одного гола в первом тайме за коэффициент 1,73. В крайнем случае будет расход – не кажется мне, что Франция и Бельгия на рожон полезут и с первых же минут друг друга дубасить и создавать один момент за другим. Французам вообще это не свойственно, а бельгийцы после Бразилии сыграют максимально аккуратно, тоже к сопернику присматриваясь, тоже стараясь свести риск к минимуму.

Это мои мысли, а вы уж дальше думайте сами. Как говорил классик, жду фекалии в комментариях. Наверняка сейчас на меня польется: «Какой низ, ты что, Генич! Ты футбол вообще не смотришь? Франция великолепна, а Бельгия восхитительна, будут голы!». А мне почему-то кажется, что голов много в этом матче быть не должно. Не забывайте, друзья, это все-таки полуфинал, а в финале хотят сыграть и те, и другие, как бы банально это ни звучало. Поэтому обе команды постараются сыграть на результат.

Тотал меньше 2,5 – это мой прогноз, а вы думайте сами. Еду в Петербург, в паре с Романом Гутцайтом буду комментировать эту встречу. Не могу сказать, что обеспечу обязательно низ. Если будет 3:3, то я только порадуюсь. Но раз уж мы играем в прогнозы, то мой прогноз таков.

Смотрим футбол, до окончания чемпионата мира осталось совсем немного времени. Чао!