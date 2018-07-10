Экс главный тренер команд «Луч-Энергия», «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Арарат», «Тосно» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Александр Григорян дал прогноз на матч 1/2 финала чемпионата мира Франция — Бельгия. Он предлагает три ставки на эту встречу.

Наконец-то мы добрались до полуфиналов. Удивительно, чем больше анализируешь игру и особенности команд, чем больше узнаешь о возможностях игроков и команды в целом, тем меньше угадываешь. Просто поразительно! Но все равно попробую проанализировать и с точки зрения логики обосновать результат.

Мы сейчас будем говорить о матче Франция – Бельгия. В четвертьфинальном матче бельгийцев Мартинес показал себя большим стратегом, потому что команда неожиданно перешла на формацию 4-3-3 и сыграла блестяще. Фактически это предопределило результат первого тайма, в котором бельгийцы добились результата. А дальше дело техники, дальше сыграли на удержание, хотя не без доли везения.

Теперь предстоит играть против Франции, которая тоже использует формацию 4-3-3, с той лишь разницей, что играет один или два опорника, хотя это не имеет значения при таком опорнике, как Канте. Очень важно, подстрахуется ли Мартинес, сыграет ли он снова в пять защитников или так, как сыграл с Бразилией? Если он сыграет так, как с Бразилией, то можно не делать дальше никаких умозаключений – Бельгия обыграет Францию. А вот если Бельгия сыграет в обычной формации, то я думаю, что много хлопот Франция может доставить Бельгии, потому что в фазе перехода из обороны в атаку может оказаться ситуация, когда французы будут часто оказываться втроем против троих.

Я думаю, что обе команды попробуют затащить соперника на свою половину поля и сыграть на контратаках, так как это главный козырь этих команд. Я бы сделал следующий прогноз – обе команды забьют, в матче будет забито не менее трех мячей, не менее двух мячей будет забито во втором тайме. Пожалуй, все. Гадать, кто одержит победу в этом матче, я бы не стал, потому что многое зависит от тактики, а в голову главному тренеру Франции и Бельгии не залезешь, поэтому гадать не буду, а сделаю более рациональный прогноз. Итак, обе команды забьют, будет забито не менее трех мячей, два мяча будет забито во втором тайме.