Сборная России завершила свой поход на ЧМ-2018, уступив в четвертьфинале сборной Хорватии в серии пенальти. Представители российских букмекерских компаний подвели итоги выступления команды Станислава Черчесова. «Рейтинг Букмекеров» изучил итоги работы букмекерских контор по результатам выступления России в четвертьфинале ЧМ-2018.

По ходу турнира игроки все больше ставили на Россию

Интерес игроков к ставкам на сборную России увеличивался по ходу турнира. Как рассказал заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев, если в день открытия ЧМ-2018 на чемпионство России приходилось всего 5,59% объема ставок (четвертое место), то 7 июля, в день четвертьфинала против Хорватии этот показатель составлял уже 26,72%, что намного больше, чем на любую другую сборную.

Второй стала сборная Бразилии, на нее 7 июля пришлось 16,87% объема рынка.

«От отсутствия веры в команду до просьбы простить за то, что не верили в них – как оказалось, путь очень короткий. Перед матчем против сборной Хорватии на чемпионство России было принято больше ставок, чем на «шашечных». Общее количество ставок на победу против Хорватии превысило этот же показатель в матче против Саудовской Аравии, а ведь это был самый слабый коллектив на чемпионате мира», — сообщили в в БК «1хставка».

“Если бы Россия прошла в полуфинал, то по объему ставок на победу в турнире она бы обошла все остальные вместе взятые сборные”

По словам директора по маркетингу БК «Фонбет» Алины Якиревич, если бы Россия прошла в полуфинал, то по объему ставок на победу в турнире она бы обошла все остальные вместе взятые сборные.

В БК «Олимп» отметили, что с каждой новой победой сборной количество ставок на победу России в последующем матче увеличивалось.

«Можно сказать, что объем ставок на победу России хорошо соотносится с качеством выступления нашей сборной: объем ставок после победы над Саудовской Аравией и Египтом вырос, затем немного снизился после поражения от Уругвая и очень вырос после победы на Испанией», — подчеркнули в БК «Балтбет».

Чем дальше по сетке — тем крупнее ставки

«В течение группового этапа средняя ставка составляла менее 300 рублей. После победы над Испанией

коэффициент на Россию резко упал (с 67,0 до 19,0), также выросла и средняя ставка — до 1,2 тыс. рублей.

Самой крупной ставкой на чемпионство России стала ставка размером в 38 тыс. рублей, поставленная

на следующий день после выхода в 1/4 финала», — рассказали в БК «Марафон».

В БК «Балтбет» подчеркнули, что средняя ставка и самая крупная ставка на матчи России менялись также, как и на все матчи ЧМ-2018: чем ближе решающая стадия турнира, чем выше и средняя ставка, и самая крупная ставка.

По словам г-жи Якиревич, в БК «Фонбет» средняя сумма ставки практически не менялась, а вот объем ставок рос от матча к матчу.

Выигрыши и проигрыши

В БК «Лига Ставок» самым крупным выигрышем по отдельному матчу стала сумма 3,38 млн рублей. Игрок поставил 1,88 млн рублей на ТБ 1 гола в матче с Египтом с коэффициентом 1,8

«Самый крупный выигрыш по отдельной игре получил клиент, который в матче Испания – Россия поставил 700 тыс. рублей на проход России в 1/4 финала с коэффициентом 3,95. Он получил на выплату 2,77 млн рублей», — рассказали в БК «Балтбет».

Также в компании отметили, что крупнейшим выигрышем по долгосрочной ставке стала сумма в 1 млн рублей. За несколько дней до старта ЧМ-2018 игрок поставил на выход России четвертьфинал 250 тыс. рублей с коэффициентом 4,0.

Что касается проигрышей, то в БК «Лига ставок» один из игроков поставил 2,5 млн рублей на победу Хорватии в основное время матча 1/4 финала.

После матча 1/8 финала один из клиентов букмекера поставил 2,9 млн рублей на выход России в полуфинал с коэффициентом 2,35. Его проигрыш стал крупнейшим по долгосрочным ставкам.

В БК «Марафон» один из игроков поставил 1,3 млн рублей на то, что Испания победит Россию и выйдет в четвертьфинал. В БК «Балтбет» 1,5 млн рублей проиграл клиент, поставивший на проход России в полуфинал турнира.

Букмекеры заработали на матчах сборной России

«Компании удалось заработать на матчах сборной России. Сумма ставок превысила сумму выплат на 25,8%«, — сообщил Максим Афанасьев.

В БК «1хставка» отметили, что заработали на играх сборной России, а матч против Испании на данный момент — один из самых прибыльных на турнире.

По словам Алины Якиревич, БК «Фонбет» удалось заработать на матчах России, особенно благодаря двум ничейным исходам в основное время на стадии плей-офф.

Игроки не утратят интерес к турниру без России

Несмотря на то, что сборная России покинула турнир, букмекеры надеются, что игроки не сильно утратят интереса к мундиалю.

«Выступление сборной России во многом превзошло ожидания наших болельщиков. Очевидно, что за матчами в серии плей-офф следила буквально вся страна. Однако, впереди главные решающие матчи чемпионата, к которым как правило приковано внимание всего мира. Поэтому надеемся, что интерес к турниру не угаснет», — отметили в БК «Марафон».

“Интерес к ЧМ-2018 не упадет, поскольку впереди нас ждут главные матчи турнира”

В БК «Олимп» прогнозируют падение интереса примерно на 10% на полуфинальную стадию, однако отмечают, что к финалу все должно встать на свои места.

«Сборная России впервые в своей истории дошла до 1/4 финала на чемпионате мира. Если бы сборная вышла в 1/2 финала, следующий матч для нее мог бы стать рекордным в контексте показателей. Однако, по нашему прогнозу, интерес к ЧМ не упадет, поскольку впереди нас ждут главные матчи турнира», — отметил г-н Афанасьев.

В БК «1хставка» объем ставок на данный момент сократился на 7%, однако в компании замечают, что точную картину можно будет сказать только после полуфиналов.

А вот в БК «Фонбет» считают, что интерес игроков резко снизится после вылета России.

«Очень сильно упадет, так как все новые игроки пришли именно, чтобы ставить на Россию, через некоторое время интерес вернется, со стартом европейских футбольных лиг», — сообщила г-жа Якиревич.

Букмекерские рекорды на матчах России

«Матч Испания — Россия стал рекордным по объему ставок за всю историю компании. Кроме того, он побил рекорд по объему выручки за всю историю компании. Далее, рекорд объема ставок побил матч Россия — Хорватия: объем ставок в матче за выход в 1/2 финала превысил на 14% объем ставок на матч за выход в 1/4 финала», — сообщил Максим Афанасьев.

Он также отметил, что показатели количества уникальных клиентов и количества ставок в игре Россия — Хорватия также побили рекорды матча Испания — Россия, опередив предыдущий рекорд с ростом на 17,4% и 17% соответственно. Показатели объема ставок, количества клиентов и количества ставок стали рекордными за всю историю компании.

“Чемпионат в России обошел предыдущий в Бразилии по объему ставок минимум в три раза”

«Два матча установили рекорд компании по объему и прибыли Россия – Хорватия и Испания – Россия.

Чемпионат в России обошел предыдущий в Бразилии по объему ставок минимум в три раза», — подчеркнула директор по маркетингу БК «Фонбет» Алина Якиревич.

ЧМ-2018 добавит интереса к ставкам

По крайней мере, букмекеры надеются на это.

«Интерес однозначно увеличится после успешных результатов нашей сборной. Мы ожидаем повышенный интерес игроков в ставках на нашу сборную в матчах ЧЕ-2020 и ЧМ-2022«, — сообщил Максим Афанасьев.

В БК «Фонбет» также ждут значительного увеличения интереса игроков к ставкам.

«Конечно, значительная часть населения активизируется для ставок только на самых крупных мировых спортивных форумах. Поэтому после их окончания интерес к ставкам у игроков немного спадает. Однако наша компания зафиксировала большое количество новых счетов. Поэтому прогнозируем, что интерес к ставкам будет выше, чем до чемпионата мира», — отметили в БК «Марафон».

А вот в БК «1хставка» относятся к ситуации пессимистичнее.

«К сожалению, как нам кажется, все останется на своем месте. Мы не ожидаем увеличения интереса рядовых граждан к ставкам после воодушевляющего успеха нашей сборной. Этот успех скорее может вернуть людей на стадионы, показать, что с нашим болельщиком можно успешно работать», — подчеркнули в БК.

Как бы то ни было, ЧМ-2018 стал потрясающим событием для всех любителей футбола и ставок. А успешное выступление сборной России только подогрело взаимный интерес игроков и букмекеров. Впереди решающие матчи, которые традиционно должны стать одними из самых крупных событий букмекерского года!