Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Юлия Гергес — Серена Уильямс в полуфинале женского одиночного разряда Уимблдона, турнира «Большого шлема», который проходит в Лондоне. Поединок состоится в четверг, 12 июля. Эксперт считает, что в предстоящем матче американка победит в двух сетах.

Серена Уильямс прошла через очень тяжелое испытание в четвертьфинале. Камила Джорджи заставила понервничать американку. Очень дерзко играла итальянка, совершенно не испытывая никакого давления. Это стало сюрпризом для всех, в том числе и для Уильямс. Но в итоге Серена все-таки перехватила инициативу. Очень помогла Джорджи во втором сете, когда могла получить двойной брейк-пойнт, но промахнулась. Вроде бы незначительный момент, но с того эпизода игра пошла в сторону Серены.

Юлия Гергес молодец, тоже отыгралась в четвертьфинале с Кики Бертенс. Вообще, замечательный турнир проводит немка. И я не думала, что она пройдет Бертенс после ранних сложных испытаний.

И все-таки здесь жду победы от Серены в двух сетах. Психологически, на мой взгляд, Юлия ломкая девушка, особенно если идет речь о матче с Сереной Уильямс. У них недавно был матч на «Ролан Гаррос», и Уильямс легко выиграла. На траве у Гергес не получится создать большее количество трудностей для Серены. Ставлю на Уильямс в двух сетах.