Призер конкурса прогнозов «Деньги КорЛЕОНе» от «Рейтинга Букмекеров» и БК «Леон» Михаил Самохин, выбранный в команду экспертов «РБ», дал прогноз на матч Кевин Андерсон – Джон Изнер Открытого чемпионата Великобритании.

«Весь теннисный мир содрогнулся от поражения Федерера. Букмекеры до последнего вели Роджера фаворитом турнира. Но случилось то, что случилось. А случилось недовольство своей игрой. Андерсон, сделавший первый брейк, по совместительству первый пойнт на подаче Роджера на турнире, почувствовал подъем сил. Роджер же, напротив, стал играть коротко и с ошибками. После нереализованного брейкпойнта расстановка сил и вовсе поменялась. Кевин играл на подъеме, Роджер – на спаде, и это стало главной причиной поражения.

Андерсон прилично атаковал с хавкорта, достойно работал и справа, и слева. У рослого южноафриканца нет недостатка в движении. Немного грязнее его игра, нежели у Изнера, но стоит учитывать, что он играл против лучшего игрока на траве. В прошлом сезоне Кевин добрался до финала US Open, поэтому игра в полуфинале Уимблдона для него не что-то невообразимое. Больше меня в этой истории радует факт, что после того достижения теннисные школы в Южной Африке оказались переполнены. Это отличная мотивация. Хоть он уже и лет восемь тренируется в США, но гражданства не менял.

С Джоном они давние знакомые. С 2008 года спортсмены скрещивают ракетки, и чаще выходил победителем Изнер. Сейчас игра на мэйджоре, что для обоих очень важно. Ставка на тотал тайбрейков не лишена смысла. Возможно, будет и тотал бит, если инициативу не захватит Джон. Ребята будут играть от подачи, выжидая ошибку и контратакуя с хавкорта и у сетки.

Если Андерсон знает рецепт быстрой релаксации, ему им обязательно стоит воспользоваться. Он сыграл тяжелейший матч, да и провел на кортах Лондона на два часа больше. Считаю его заряда от победы должно хватить еще минимум на одну».