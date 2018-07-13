Призер конкурса прогнозов «Деньги КорЛЕОНе» от «Рейтинга Букмекеров» и БК «Леон» Михаил Самохин, выбранный в команду экспертов «РБ», дал прогноз на матч Новак Джокович – Рафаэль Надаль Открытого чемпионата Великобритании.

«Хочется в финале увидеть Джоковича, но, видно, не судьба. Уж слишком быстр Надаль. Как разъяренная лошадь носится по корту. Что его подкосит в этой игре, так это отдельные геймы что на своей, что на чужой подаче. Временами он выдает чересчур много действий с нулевым результатом. Но все же этого для победы Джоковича недостаточно.

Ноле играл с уставшим и расслабленным японцем и отдал ему сет. Надаль же играл с заряженным аргентинцем и выгрыз победу, уступая по сетам. Сет сету рознь!

Много игры на задней у Джоковича. И если Нисикори не хватало сил, то Надаль и пробить сможет, и побегать заставит. Возможно, Джокович и поборется, но с его капелькой техники и с щепоткой скорости на данный момент он не соперник Надалю».