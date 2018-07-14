Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев записал видео с прогнозом на матч финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия, а также на встречу за 3-е место Бельгия – Англия.

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Франция — Хорватия

Прогноз на матч финала чемпионата мира, в котором встречаются Франция и Хорватия. Франция победит, Франция победит всухую, и тотал матча будет меньше 2,5 мяча. Дело в том, что два года назад французы на своем чемпионате Европы проиграли в финале португальцам, но сегодня это уже другая команда. Дешам научил их играть на результат. Раньше они играли так, красиво, для зрителей. Сегодня они, выигрывая 1:0, могут отстоять этот счет.

Теперь по поводу атаки. Конечно, она сильнее, чем защита Хорватии, потому что Гризманн может и ударить, может убежать. Мбаппе вообще с такой скоростью бегает, что и электричка не догонит. При стандартах тот же Жиру или Погба могут всегда выиграть вверху. Но если говорить о Хорватии и почему она не сдюжит, хотя симпатичная команда, дело в том, что уже три игры по 120 минут. У них просто не хватит силенок. Поэтому я ставлю на победу Франции.

Бельгия — Англия

Прогноз на матч чемпионата мира Англия — Бельгия. Недавно они играли, такой невзрачный матч был. Было впечатление, что никто не хочет побеждать.

Бельгия выиграет, обе забьют, и тотал матча больше 2,5 мяча. Для бельгийцев бронза — это большой успех. Они долго ничего не выигрывали. Англичане тоже не выигрывали, но у них такой чемпионат, куда стекаются лучшие футболисты, и они выясняют, кто сильнее. Для них даже местный чемпионат порой выше, чем медали чемпионата мира. Поэтому мне кажется, что выиграет Бельгия, для которой это важнее.