Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на итоги чемпионата мира. Он полагает, что победителем станет сборная Франции, а третье место займут бельгийцы.

ВИДЕО

Дорогие, друзья, у нас чемпионат мира превратился практически в чемпионат Европы – остались только европейские команды. Как многие эксперты и предполагали перед началом турнира, чемпионом станет команда из Европы. Она более адаптирована к Восточной Европе, к климату, не удивительно, что латиноамериканские, азиатские и африканские команды сошли раньше полуфинала.

Франция – Бельгия и Хорватия – Англия у нас полуфиналы. В паре Хорватия – Англия мне, например, найти фаворита чуть проще. Здесь букмекеры со мной согласны. Англичане все посчитали, по их приметам Англия должна после 1966 года этот чемпионат выигрывать. Тогда в 1966 году, как мы помним, «Реал» выиграл Лигу чемпионов, «Бернли» вышел в еврокубки, а «Челси» стал пятым, и Англия выиграла чемпионат мира. Сейчас англичане предполагают, что так и будет. Команда молодая, задорная, очень дисциплинированная, хорошо играет в обороне. Плюс появился вратарь, который может выручить, – Джордан Пикфорд.

Я думаю, что хорваты, проведя 120 минут с Данией, 120 минут с Россией, очень много эмоций оставили, на шестой матч силенок может не хватить. Аккуратненько, практично, может, со стандарта, как они любят, англичане один-другой забьют и доведут дело до финального свистка, выйдут в финал. Мой фаворит в этой паре именно Англия.

Сложнее найти фаворита в паре Франция – Бельгия, хотя у букмекеров котировки здесь перевешивают на французскую сторону. Наверное, с ними можно согласиться. Очень сбалансированная команда, без слабых мест, которая умеет держать удар, умеет правильно держать ритм и темп игры, плюс классные исполнители и отличная «скамейка». У сборной Франции еще и тренер сам выигрывал чемпионат мира и знает, что это такое, — Дидье Дешам. Помимо этого, французы хотят отмазаться за поражение два года назад от португальцев в домашнем чемпионате Европы. Я думаю, что небольшой перевес у Франции все-таки есть. Как бы хороша ни была сборная Бельгии, ей какой-то выстроенности не хватает. Роберто Мартинес показал на этом турнире, что он тоже стратег, что он тактик и может подстроиться под любого соперника, чего только стоит матч против Бразилии. Но, на мой взгляд, у Франции небольшое преимущество перед бельгийцами есть. Я думаю, что в каких-то нюансах и деталях это преимущество скажется.

Франция, скорее всего, пройдет в финал, где сразится с Англией. Соответственно Бельгия против Хорватии в матче за третье место. Здесь однозначно для меня фаворитом будет сборная Бельгии. Хорваты, повторюсь, очень наелись. У них тоже очень хороший состав, очень хорошая «скамейка», но нельзя только за счет центра полузащиты все время выезжать. Выезжали где-то за счет стараний Модрича, Ракитича и компании, но к последнему матчу совсем уже батарейки сядут у хорватов. Да, им тоже хотелось бы, если они в итоге проиграют в полуфинале, зацепиться за третье место, но возможностей и ресурсов у сборной Бельгии, на мой взгляд, больше. Поэтому если Бельгия и Хорватия сыграют в матче за третье место, то свое предпочтение я отдам команде Роберто Мартинеса. Бельгия, благодаря своему сумасшедшему подбору игроков и потенциалу, уже заслужила занять серьезное место в иерархии европейского футбола и стать как минимум бронзовым призером этого мундиаля.

Что касается финальной пары, как мы предполагаем, какая может быть, Франция – Англия, то здесь искрометного футбола ждать не стоит. Я думаю, что это будет чем-то напоминать финал четырехлетней давности между Аргентиной и Германией. Тогда Германия смотрелась помясистее, помощнее, но в основное время доказать этого не смогла. Даже у аргентинцев, как оказалось, были моменты пожирнее. В итоге все решил точный удар Гетце в дополнительное время. Я предполагаю, что здесь может быть то же самое. Если Англия и Франция сыграют в финале, то будет тягучий матч, который, скорее всего, закончится нулями и уйдет в дополнительное время. Может быть, команды обменяются забитыми мячами, но будет, скорее всего, ничья в основное время. А вот в дополнительное время французы все-таки возьмут свое. На мой взгляд, у них более многогранная, более разнообразная группа атаки, чем у сборной Англии, при всех преимуществах Лингарда, Алли, Кейна и Стерлинга. Мой прогноз, что из тех команд, которые продолжают борьбу на чемпионате мира, чемпионом станет Франция, которая в финале обыграет Англию. А в матче за третье место Бельгия одолеет Хорватию. Это только прогноз, друзья! Я же не говорю, что сейчас пойдет дождь.