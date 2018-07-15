Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский записал видео с прогнозом на матч Франция — Хорватия в финале ЧМ-2018. Он рекомендует три ставки на эту игру.

Я журналист Александр Вишневский. К сожалению пришло время самого последнего прогноза на чемпионате мира, который был прекрасно организован в России, прекрасно прошел. Я уже уехал из России, нахожусь в Мадриде, но тоскую по прекрасной атмосфере российского чемпионата.

Что касается финала, то совершенно неожиданный финалист, сборная Хорватии, встречается с однозначным фаворитом, сборной Франции. Никогда не скрывал, что болею за Хорватию с первого своего чемпионата мира. Буду переживать за хорватов, но боюсь, что их шансы близки к нулю. Три подряд дополнительных времени и две серии пенальти. Три подряд встречи по 120 минут — это очень тяжело.

Боюсь, что Хорватии будет крайне сложно противостоять сборной Франции, такой атлетичной команде, у которой после полуфинала было на сутки больше времени на подготовку. Франция ни разу не играла дополнительное время, тогда как хорваты играли его постоянно. Физически сборная Франции перебегает хорватов. Преимущество в классе тоже на стороне сборной Франции.

Я был удивлен, обнаружив такой высокий коэффициент на победу французов, как 1,90. Я думал, что коэффициент будет в районе 1,65. Но раз есть 1,90 то резонно ставить на чистую победу сборной Франции. Кроме того, я думаю, что вряд ли матч будет богат на голы. У обеих команд прекрасные пары центральных защитников. Финалы всегда проходят осторожно. В последние розыгрыши чемпионатов мира финалы не были богаты на голы. Мне кажется, что здесь будет не слишком результативный матч. Можно рассмотреть победу сборной Франции через тотал менее 3,5 мяча, но коэффициент не сильно увеличится. Можно рассмотреть сухую победу сборной Франции. Можно подумать о ставке на победу Франции при тотале менее 2,5 мяча.

Из всех этих ставок выберу с большим коэффициентом сухую победу сборной Франции. Вдруг Хорватия совсем развалится и Франция выиграет в финале со счетом 3:0. С таким счетом она уже выигрывала в финале, когда в последний раз побеждала на чемпионате мира в 1998 году.

Кроме того, меня привлекла ставка на то, что будет мало угловых — ставка на тотал меньше 9,5 углового за коэффициент чуть больше 1,90. Франция будет вести игру и при этом у Франции не очень активные крайние защитники. Команда играет через центр и за весь плей-офф Франция заработала всего лишь 7 угловых. Во всех шести матчах плей-офф с участием Франции и Хорватии на этом чемпионате мира ставка на тотал меньше 9,5 угловых оказывалась выигрышной. Думаю, что и сейчас будет не так много корнеров.

Основная ставка — победа Франции. Спасибо за внимание, спасибо всем кто на протяжении чемпионата смотрел выпуски. Скоро начнется клубный сезон и я будут давать прогнозы на «Рейтинге Букмекеров» в том числе на YouTube-канале на матчи чемпионата Испании и еврокубков. Так что скоро увидимся. всем хорошего настроения и хорошего лета.