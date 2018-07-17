Британский любитель футбола сорвал куш. Его ставка на финал ЧМ-2018 с сумасшедшим коэффициентом 601,0 сыграла, что принесло ему выигрыш в размере £1,2 тыс. ($1,6 тыс.).

32-летний Стив Холлинсвуд поставил £2 ($2,65) в букмекерской компании Betfred. Он поставил на то, что в финале ЧМ-2018 первый гол забьет Иван Перишич, а в итоге Франция победит со счетом 4:2. Букмекер оценил вероятность этого исхода коэффициентом 601,0, сообщает Liverpool Echo.

Игроку очень повезло, ведь первый гол забила сборная Франции. Однако после повтора игрового момента стало ясно, что мяч в свои ворота отправил Марио Манджукич. По правилам компании это не считается первым голом, поэтому ставка осталась в игре. Далее Перишич сравнял счет, а в итоге матч завершился со счетом 4:2. На выплату Холлинсвуд получил £1,2 тыс. ($1,6 тыс.).

«Я думал, что после штрафного, который привел к первому голу, все кончено. Но благодаря автоголу ставка осталась в игре. Это была абсолютно сумасшедшая ставка. Теперь мы с семьей можем поехать в отпуск в Уэльс на неделю», – заявил счастливый игрок – болельщик «Ливерпуля».

Он также отметил, что болел за Англию на ЧМ-2018, но считает победу Франции заслуженной.

Владелец Betfred Фред Дон пошутил на тему того, как счастливчику лучше распорядиться деньгами.

«Никакого Уэльса. Стив должен поставить весь выигрыш на победу «Ливерпуля» в грядущем сезоне премьер-лиги», – заявил Дон.