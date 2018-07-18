ЧМ-2018 завершился победой сборной Франции. Разумеется, турнир стал центральным событием года в России. Не остались в стороне и букмекеры. Представители российских букмекерских компаний рассказали «Рейтингу Букмекеров», как сложился для них мундиаль.

До начала турнира Франция была теневым фаворитом

По крайней мере, игроки чаще выбирали победы Бразилии, Германии, Аргентины. Как рассказал заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев, в день открытия ЧМ-2018 (14 июня) сборная Франции находилась на пятом месте по объему ставок на рынке победителя турнира. На нее пришлось 4,67% оборота.

Больше игроки ставили на Аргентину (33,25%), Бразилию (26,49%), Германию (17,78%) и Россию (5,59%).

В день старта матчей 1/8 финала на Францию приходилось 6,83% объема рынка. Подопечные Дешама по популярности у игроков по-прежнему уступали Бразилии (20,67%), Аргентины (13,57%), Германии (13,16%, несмотря на то что немцы к тому моменту уже вылетели), России (11,9%). Кроме того, больше игроки ставили на Испанию (7,77%).

“На 15 июля на Францию пришлось 24,56% общего объема рынкачемпионства”

Существенно расти объем ставок на французов стал к финалу. В итоге на 15 июля на Францию пришлось 24,56% общего объема рынка. На другого финалиста — Хорватию — 9,31%.

«Клиенты компании достаточно активно ставили на победителя ЧМ-2018, однако учитывая факт «позднего» расчета этих ставок, многие предпочитали поставить долгосрочные ставки, которые рассчитываются раньше — победитель группы, выход из группы и другие. По объему ставок на рынке победителя составили Бразилия, Россия и Аргентина», — сообщили в БК «Бетсити».

В БК «Балтбет» до начала турнира на Францию пришлось 10% объема рынка, это был пятый показатель (лидер — Бразилия (23%). К финалу французы ожидаемо вышли на первое место, собрав 28% объема рынка чемпионства. В тройке также Бразилия (15%) и Аргентина (13%).

«Изначальными фаворитами, по мнению клиентов, были сборные Бразилии и Германии. Но начиная с групповой стадии начали сильно набирать сборные Франции и Бельгии. В итоге к концу чемпионата на чемпионство Франции пришлось 68% ставок от всех ставок на победителя», — отметили в БК «1хставка».

По ходу турнира игрока все больше ставили на Россию

Букмекеры отметили, что аппетит игроков по ставкам на сборную России приходил во время еды, то есть от матча к матчу объем ставок на команду Станислава Черчесова рос.

«Объем ставок на победу России на ЧМ-2018 напрямую зависел от выступлений нашей сборной. После невзрачной игры в товарищеских матчах клиенты практически не ставили на российскую команду (менее 1% от оборота на рынок «Победитель»). Яркие победы в двух первых турах подарили клиентам робкую надежду на чемпионство, однако после крупного поражения от Уругвая объем ставок вновь снизился. Все поменяла историческая победа над испанцами: после нее количество ставок на Россию в день выросло в пять раз относительно первых дней группового этапа», — сообщили в БК «Марафон».

В БК Bwin Россия подчеркнули, что если на групповой стадии на Россию пришлось 9% объема рынка чемпионства, то на стадии 1/8 финала этот показатель составлял 12%, а после вылета команды в четвертьфинале — 18%.

По словам директора по маркетингу БК «Фонбет» Алины Якиревич, по итогам турнира на чемпионство России пришлось 12% объема рынка. При этом пик интереса игроков пришелся на 1/4 финала: объем ставок на национальную сборную увеличился в 2,5 раза перед этим матчем.

Крупные выигрыши и проигрыши

Самый крупный выигрыш среди российских БК выплатил букмекер «Фонбет». Клиент компании поставил 2,85 млн рублей на то, что Франция станет чемпионом мира, с коэффициентом 5,25.

«Ставка была сделана в начале июля, уже после завершения группового этапа. Выплата составила 14 962 500 рублей. Это самый крупный выигрыш по ставке на ЧМ-2018 в российской БК», — подчеркнула г-жа Якиревич.

В БК «Лига Ставок» игрок поставил 6,34 млн рублей на победу Франции в финале в основное время матча. Коэффициент составил 1,95. На выплату он получил 12 369 006 рублей.

Стоит отметить ставку другого клиента БК «Лига Ставок» на победу Англии в матче с Тунисом. Все висело на волоске, но гол Кейна в добавленное арбитром время принес игроку более 8 млн рублей.

Но не всем так везло. 4,3 млн рублей проиграл клиент БК «Лига Ставок», веривший в победу Германии в матче с Южной Кореей. Вылет команды Йоахима Лева поверг в шок как всю Германию, так и этого игрока.

3 млн рублей проиграл клиент БК «Лига Ставок» на матче Хорватия — Англия. Он ставил на выход в финал команды Гарета Саутгейта.

Финал — крупная неудача для букмекеров

Все букмекеры отметили, что финальный поединок стал для них крайне убыточным.

«Мы зафиксировали рекорд по убытку — в 3,5 раза больше, чем на финале Лиги чемпионов. Сыграли все исходы, на которые преимущественно ставили клиенты: победа Франции, фора (-1,5) на французов, обе забьют, голы в обоих таймах, ну и, конечно, все мыслимые и немыслимые тоталы», — заявил г-н Афанасьев.

Он также отметил, что финал, вероятно, стал самым рекордным по выплатам во всей букмекерской индустрии.

“Убыток по российскому рынку от одного финального матча —порядка $100 млн”

«Убыток по российскому рынку от одного финального матча, по моим оценкам, — порядка $100 млн», — полагает эксперт.

В БК «Бетсити» отметили, что финальный матч по убыткам намного опередил все остальные встречи.

«Финал сложился для компании неоднозначно — с одной стороны, он получился рекордным по обороту. С другой стороны, с финансовой, финал оказался для нас минусовым. Большинство игроков выразили свое мнение ставками на победу Франции в различных вариантах (от прохода до победы с форой), также довольно много ставок пришлось на ТБ 2,5 и другие дополнительные тоталы. Все это при итоговом счете 4:2 в пользу Франции и вылилось в достаточно приличные по суммам потери компании», — отметили в компании.

«Финальный матч мундиаля стал рекордным по объему выплат с нашей стороны«, — подчеркнули в БК Bwin Россия.

Что касается самых прибыльных встреч для букмекеров, то в БК «Балтбет» ими стали матчи Россия — Хорватия, Испания — Россия и Хорватия — Англия.

В БК «Фонбет» выделили матчи Германия — Южная Корея, Германия — Мексика и Россия — Испания.

«Три самых прибыльных матча чемпионата это Германия – Южная Корея, Бельгия – Бразилия и Россия – Испания«, — рассказали в БК «1хставка».

Интерес игроков к ЧМ-2018 был выше в сравнении с прошлыми крупными турнирами

И это неудивительно, ведь еще до начала турнира букмекеры прогнозировали увеличение интереса игроков. В качестве причин назывались домашний турнир и удобное время телетрансляций.

В БК «Бетсити» отметили, что объем ставок в сравнении с Евро-2016 был выше на 15%.

«ЧМ-2018 однозначно показал прирост игроков. Достаточно много клиентов зарегистрировались незадолго и во время турнира, это ожидаемо, ведь наша компания представила очень большой выбор рынков и интересных ставок. Отдельная тема — долгосрочные ставки на турнир, такого объема ставок на победителей чемпионата, групп, статистических ставок на игроков и турнир в целом мы раньше еще не давали», — добавили в компании.

В БК «Марафон» объем ставок вырос примерно на 20% по сравнению с Евро-2016 и в два раза — в сравнении с ЧМ-2014, который проходил в Бразилии.

«Мы прогнозировали увеличение числа регистраций на футбол в период проведения турнира в три-четыре раза. По факту, ежедневный приток новых клиентов увеличился в среднем на 200% в сравнении с периодом до начала ЧМ2018, а средняя ежедневная посещаемость сайта выросла в три-четыре раза», — рассказали в БК Bwin Россия.

В БК «Балтбет» отметили, что число активных игроков в период ЧМ-2018 выросло в два-три раза.

По словам Алины Якиревич, в БК «Фонбет» число игроков за время ЧМ-2018 выросло на 20%. Если же говорить об объемах, то оборот ставок на ЧМ-2018 превысил аналогичный показатель на Евро-2016 в два раза, а на ЧМ-2014 — в три раза.

“Даже суммарно два прошлых крупных турнира для сборных команд не смогли дать тот же объем, что и нынешнее соревнование”

«Объем ставок на чемпионате мира — 2018 превзошел наши ожидания. Даже суммарно два прошлых крупных турнира для сборных команд не смогли дать тот же объем, что и нынешнее соревнование», — рассказали в БК «1хставка».

При этом в компании подчеркнули, что не зафиксировали большого роста новых клиентов. Прирост во многом связан с акцией «100 машин Kia Optima».

В БК «Пари-матч» отметили, что объем ставок на ЧМ-2018 оказался выше в 2,5 раза в сравнении с Евро-2016. При этом компания зарегистрировала более 85 тыс. новых игроков за время проведения мундиаля.

Иностранные игроки не были очень активны во время ЧМ-2018

Букмекеры рассказали, что ставок от нерезидентов РФ стало больше в период ЧМ-2018, но говорить о значительном увеличении их количества не приходится.

В БК «Фонбет» сообщили, что ставки иностранных граждан составили не более 5% от общего объема.

«Несколько случаев отмечено, но они скорее носят статистическую погрешность, ибо многих иностранных граждан отпугнула непростая система регистрации», — рассказали в БК «1хставка».

В БК «Балтбет» отметили, что ставки во время мундиаля делали как граждане СНГ, так и гости из дальнего зарубежья.

«Во время чемпионата общее количество ставок от иностранцев незначительно выросло, нопроцент от общего количества клиентов уменьшился из-за увеличения числа клиентов из России«, — заключили в компании.

Букмекеры заработали на ЧМ-2018

Несмотря на рекордные потери на финальном матче, букмекеры все же получили прибыль по итогам ЧМ-2018.

«Чемпионат мира для компании сложился удачно, с самого начала чемпионата некоторые результаты заложили фундамент будущего успеха, что позволило получить прибыль, которую и планировалось получить от такого большого по объемам ставок соревнования. Все могло сложиться намного лучше, но финал перевел турнир для компании в разряд хороших из разряда очень удачных«, — заметили в БК «Бетсити».

При этом в компании подчеркнули, что надеются на то, что ЧМ-2018 запомнится клиентам компании только с положительной стороны.

В БК «Марафон» прибыль по итогам ЧМ-2018 оказалась на 25% выше ожидаемой.

«Финансовые итоги совпали с ожиданиями и даже их превысили. Во многом за это стоит сказать спасибо сборным Германии и Испании, которые на этом турнире удивили с негативной точки зрения почти всех аналитиков. В том числе, их выступление стало сюрпризом и для нашего аналитического отдела», — рассказали в БК «1хставка».

Сумма ставок, принятых БК «Лига ставок» на турнир, превысила сумму выплат на 9,9%.

ЧМ-2018 уже стал историей. Безусловно, для российского букмекерского бизнеса этот турнир стал крупнейшим соревнованием как минимум десятилетия. Ну а теперь перед букмекерами стоит задача сохранить клиентов, которых привлекли ставки на мундиаль, и привлечь новых игроков. Впереди новый спортивный сезон!